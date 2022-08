Los pediatras piden calma ante la gripe A, una enfermedad muy contagiosa pero de síntomas leves

Los niños y adolescentes pasarán de media unos 7 u 8 procesos catarrales este invierno. Tendrán fiebre, malestar general, dolor de garganta o de cabeza ...



¿Cómo debemos reaccionar ante estos síntomas? El consejo de los pediatras es mantener la calma y actuar como todos los años cuando llega el frío y padecemos los primeros catarros.



Puede que sea un catarro o que sea gripe A, a los pediatras no les importa, porque lo relevante es tratar los síntomas, y en ambos casos -la gripe estacional o pandémica- el tratamiento es el mismo: paracetamol, hidratación y descanso.



Por eso nos piden que no acudamos al médico hasta que no veamos que el niño lleva más de 72 horas con fiebre alta y sobre todo, aconsejan, hay que tener sentido común.



"Ante un niño que tiene fiebre alta si el estado general es bueno, puede quedarse en casa tranquilamente, porque además hay que tener en cuenta que uno de los lugares de posibles contagios son las salas de espera de los centros sanitarios, sean centros de salud o de servicios de urgencia", indicó el doctor Cristobal Buñuel, pediatra que coordina uno de los grupos de trabajo de Asociación Española de Pediatría (AEP).



"Si un niño que tiene 38º de fiebre tiene que ir al médico, colapsará el servicio público de salud", aseveró Eduardo González, presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, añadiendo que si los padres mantienen la calma y responden con normalidad "no habrá presión asistencial".



Síntomas leves



Los pediatras han dejado claro que la gripe A es una enfermedad muy contagiosa, pero de efectos leves en la mayoría de los casos.



Entre el 60 y el 70% de los casos de gripe A se van a producir en niños y adolescentes, pero "en el 95% de los casos es una enfermedad más leve que la gripe estacional", por ello argumenta el presidente de la AEP, Serafín Málaga, "debemos actuar como actuamos todos los años y no debería haber colapso de ningun tipo" en los servicios sanitarios.



Los AEP apoya sus conclusiones en el estudio de todos los datos que existen ahora mismo sobre la evolución de la gripe A en el mundo, sobre todo en los países del hemisferio sur que han afrontado ya el invierno sin disponer de ningún tipo de vacuna.



Con la llegada del frío es seguro que habrá más contagios, pero con todos los datos encima de la mesa los pediatras afriman que no hay motivo de alarma y subrayan que la gripe A es "una enfermedad más leve que la gripe estacional y con una mortalidad inferior".



Prevenir la gripe



Los consejos para prevenir la gripe A son sencillos. Todos los médicos insisten en que lavarse las manos "puede salvar vidas", así como usar pañuelos desechables, y taparnos la boca al toser.



Además de extremar la higiene e inculcar estos consejos a los más pequeños, la AEP recuerda a todos los padres que "cuando un niño está enfermo, lo normal es que se quede en casa", lo que reduce el riesgo de contagio entre el resto de los menores.



A la hora de aplicar la vacuna, la Asociación Española de Pediatría no considera necesario incluir entre los grupos de riesgo a los niños sanos menores de 14 años de edad. Aunque apuntan que en función de cómo evolucione la enfermedad en nuestro país se podría decidir ampliar la vacunación a otros grupos de población.



Tampoco se muestran partidarios de usar antivirales en niños y recomiendan su uso únicamente para los menores que pertenezcan a algún grupo de riesgo.



La AEP ha elaborado un Documento de Consenso sobre el Manejo del Niño con gripe A, dirigido a los profesionales sanitarios, que está ya en manos del ministerio de Sanidad.