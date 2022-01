La policía finlandesa ha asegurado este sábado que existe una petición de rescate por el buque 'Arctic Sea', que desapareció hace dos semanas La petición ha sido realizada por desconocidos, según la policía de Helsinki.Se trataha explicado un portavoz policial, quien no ofreció detalles sobre la cuantía reclamada ni la vía por que se ha formulado la reivindicación.Mientras tanto, sigueque, según la compañía finlandesa Solchart Management, propietaria del barco, cargaba madera valorada en 1,3 millones de euros.El embajador de Rusia en Cabo Verde calificó de erróneas las informaciones según las cuales el carguero había sido avistado en aguas cercanas a este país.Según el diplomático, se trataba únicamente de un barco de características similares.La agencia Itar-Tass por su parte citó al embajador ruso ante la OTAN asegurando que el barco está localizado pero que "por motivos tácticos" no se desvela su situación.La Comisión Europea informó este viernes de queen lo que no parece ser una acción de piratería "tradicional".Las comunicaciones por radio recibidas apuntan a que el buque habría sido aparentemente atacado dos veces, la primera en aguas de Suecia y la segunda en aguas de Portugal, indicó el portavoz de la CE, Martin Selmayr.El carguero finlandés con bandera maltesaa finales de julio.De bandera maltesa y tripulación rusa, el "Arctic Sea" partió del puerto finlandés de Jakobstad el pasado 23 de julio rumbo a Bejaia (Argelia), adonde tenía previsto llegar el 4 de agosto.La última información que se tiene del carguero es delpor el océano Atlántico.