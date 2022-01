A estas alturas, nadie niega ya la fuerza delcomo mensaje directo, capaz de llegar rápidamente al usuario y, sobre todo, poseedor de una enorme capacidad viral.Paradójicamente, da la impresión de que, que han tardado mucho tiempo en utilizar este recurso para sus fines. Pero todos tiene ya muy claro que hacer buenos vídeos para la red es tan importante como hacer buenos mítines , y también que Internet les permite llegar a personas que, de otra forma, serían impermeables a su mensaje. Y hay de todo, desde el siniestro uso que hace el ejército de Israel , hasta el 'chou-chou' de Carla Bruni , pasando por la lucha de las resistencias en Irán o Nepal, que encuentran en la red su única vía de expresión.Y, claro, como no podía ser de otra forma, cuando los políticos se han decidido a crear vídeos han tenido que pensar dónde colgarlos. Y, como cualquier usuario que se precie, se han ido derechitos a YouTube . Todos saben que sus canales propios, en sus webs o blogs, tienen un éxito relativo. Pero a ninguno se le escapa que, hablando de vídeo, YouTube es el rey.Y con esa idea, políticos de todo el mundo y condición ( también en España , donde ya se vio su fuerza con la iniciativa de RTVE.es Elecciones 08 ) han empezado a extender sus tentáculos por la poderosa plataforma de vídeo de Google. Ahí están prácticamente todos, pero, claro, no todos tienen el mismo éxito.que destacan por su fuerte presencia, por su mal uso o por su gran proyección.

Barack Obama: de récord

Antigüedad en YouTube: 6 de septiembre de 2006.

Actualización: diaria.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 21.914.500

URL: http://www.youtube.com/user/barackobamadotcom



Todo lo que hace Barack Obama tiene una dimensión planetaria y su canal en YouTube no iba a ser menos. Es, con gran diferencia, el canal de un político con mayor número de suspcritores, más de 175.000, y el que más reproducciones de vídeo suma, casi 22 millones.

Tanto es así que su canal supera de largo al de la propia Casa Blanca, que tiene unos 100.000 suscriptores menos.



Obama apuntaló su triunfo en las elecciones de noviembre de 2008 en Internet. Su revolucionario uso de la red fue buena parte de su campaña y ha dado una lección magistral de cómo se emplean las nuevas tecnologías. Además de YouTube, Obama está presente en Facebook, Twitter y otras muchas redes, amén de su propia web oficial.



Hillary Clinton: de candidata a secretaria

Departamento de Estado de Estados Unidos (Hillary Clinton)



Antigüedad en YouTube: 29 de febrero de 2007

Actualización: diaria.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 113.384

Suscriptores a fecha 31 de julio: 2.649

URL: http://www.youtube.com/user/statevideo



Dentro de la Administración Obama hay otra estrella mediática, Hillary Clinton, su gran rival en las primarias del partido demócrata y ahora secretaria de Estado. Hillary tenía su propio canal en YouTube, pero, tras entrar en el Gobierno, decidió cambiar su página por otra oficial de la Secretaría de Estado. Por ahora, no tiene la pujanza de la de su jefe, pero, desde luego, apunta buenas maneras y, eso sí, gana a su marido, el ex presidente Bill Clinton, que tiene unas cifras todavía modestas en el canal de su Fundación.





John McCain: aprendiendo la lección



Antigüedad en YouTube: 23 de febrero de 2007

Actualización: esporádica.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 2.402.242

Suscriptores a fecha 31 de julio: 27.966

URL: http://www.youtube.com/user/JohnMcCaindotcom



Sin salir de Estados Unidos, hay que hacer referencia a John McCain, el republicano que trató de ganar a Barack Obama en su frenética carrera hacia la Casa Blanca. Aunque llegó un poco tarde a la disputa en las 'elecciones cibernéticas', McCain ha aprendido la lección y se ha propuesto utilizar la red como trampolín para las próximas elecciones al Senado, que son en 2010. Aunque no actualiza su canal diariamente, sí que lo cuida y cuenta con él, igual que con Facebook, donde tiene un nutrido grupo de partidarios.





Benedicto XVI: el Papa, en YouTube



Antigüedad en YouTube: 21 de noviembre de 2005.

Actualización: diaria.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 1.446.919

Suscriptores a fecha 31 de julio: 17.707 (versión inglesa)

URL: http://www.youtube.com/user/vatican



Otra de las estrellas de YouTube es Benedicto XVI, sumo pontífice católico. A través del canal oficial del Vaticano, el Papa envía sus mensajes y, por ahora, con cierto éxito. Su canal, que se ofrece en varios idiomas, suma ya un buen número de reproducciones y crece a buen ritmo. Además, Benedicto XVI ha decidido embarcarse en otros proyectos cibernéticos y, con base en la ya veterana web del Vaticano, ha lanzado http://www.pope2you.net/, desde la que se puede descargar una aplicación para recibir las actualizaciones de su sitio en Facebook, donde cuenta con un perfil oficial.



Rania de Jordania: la reina moderna

Antigüedad en YouTube: 27 de marzo de 2007

Actualización: diaria.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 903.449

Suscriptores a fecha 31 de julio: 21.439

URL: http://www.youtube.com/user/QueenRania



La esposa del rey Abadalá de Jordania es una absoluta estrella de YouTube. Aunque su canal oficial, muy cuidado estéticamente, ¿sólo¿ lleva 886.922 reproducciones, algunos de los vídeos que aloja han tenido una gran difusión, como el vídeo en el que ella misma presentaba el canal, que lleva más de 1,66 millones de visualizaciones y más de 6.500 comentarios.





La Reina Isabel II de Inglaterra: The Royal Channel

Antigüedad en YouTube: 5 de octubre de 2007

Actualización: diaria.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 2.213.458

Suscriptores a fecha 31 de julio: 27.578

URL: http://www.youtube.com/user/TheRoyalChannel



Otra reina, en este caso titular, que brilla con luz propia en YouTube es la reina Isabel II de Inglaterra, protagonista del Royal Channel, o Canal Real, que mantiene en YouTube la monarquía británica. Además de mucha información sobre la institución coronada, el canal aloja vídeos con mensajes de Isabel II y reportajes relacionados con sus actividades. Desde luego, con más de 27.500 suscriptores, el Royal Channel es uno de los canales políticos más atractivos y seguidos de YouTube.



Gordon Brown: en el 10 de Downing Street

Antigüedad en YouTube: 17 de abril de 2007

Actualización: semanal.

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 821.127

Suscriptores a fecha 31 de julio: 7.182

URL: http://www.youtube.com/user/downingst



Sin dejar el Reino Unido, pero con menos éxito que la reina, el `premier¿ británico, Gordon Brown, mantiene el canal oficial de su Gobierno bajo el nombre de 10 Downing Street, popular domicilio del jefe del Ejecutivo británico. Sobrio y muy elegante, el apartado de Brown recoge vídeos en los que él mismo opina sobre asuntos candentes de la actualidad en el Reino Unido. Además, los usuarios pueden subir al canal sus propias preguntas en vídeo y el `premier' las responde, lo que constituye un uso muy avanzado de las posibilidades de la plataforma.



Cristina Fernández de Kirchner

Antigüedad en YouTube: 09 de abril de 2007

Actualización: esporádica

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 8.650

Suscriptores a fecha 31 de julio: 97

URL: http://www.youtube.com/user/cristinafernandezdk



Y si Obama y la Reina de Inglaterra tienen mucho éxito, también hay canales de políticos en YouTube con poco éxito, como el de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Su canal, bastante dejado a su suerte, languidece en la red.



Javier Solana

Antigüedad en YouTube: 09 de abril de 2008

Actualización: diaria

Reproducciones del canal a fecha 9 de julio: 29.253

Suscriptores a fecha 9 de julio: 254

URL: http://www.youtube.com/user/EUHRSolana



Entre los políticos españoles con proyección internacional, destaca Javier Solana, Alto Representate de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad. Solana mantiene un canal bastante moderno en el que cuelga sus conferencias de prensa y reportajes de sus viajes.



Debora Serracchiani

Antigüedad en YouTube: 16 de abril de 2009

Actualización: semanal

Reproducciones del canal a fecha 31 de julio: 30.993

Suscriptores a fecha 31 de julio: 266

URL: http://www.youtube.com/user/Serracchiani



Y, por último, una apuesta de futuro: Debora Serracchiani, la joven política italiana que, con su fuerza y su empuje entre la juventud, está poniendo patas arribas toda la izquierda del país trasalpino. Serracchiani, con su magnetisimo y su estilo directo, ha devuelto la esperanza al Partido Democrático y se perfila como un rival serio para Berlusconi a medio plazo. Además, utiliza con profusión y destreza otras herramientas sociales, especialmente, Facebook.