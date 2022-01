Divulgan en internet una canción inédita de Jackson

Una supuesta canción inédita de Michael Jackson ha visto la luz en internet tres semanas después de la muerte del artista (Un lugar sin nombre), es el título de este tema que ha difundido el portal TMZ.com Aunque se desconoce la fecha en la que pudo ser grabada, TMZ asegura que la letra y la música son muy parecidas a la canción A horse with no name,del grupo del folk rock America y que se hizo pública en 1971.Al parecer, la banda se siente honrada por haber inspirado al rey del pop y, según su representante,, espera que la canción esté "disponible para que la escuchen todos los admiradores de Michael". Morey trabajó con Jackson en los 80 y 90.En este tema inédito, una de las frases del coro dice: "Oh, take me to a place with no name" ("llévame a un lugar sin nombre"),que marcó la carrera del artista.La repentina muerte de Michael Jackson ha vuelto a poner en los primeros puestos de ventas todos sus éxitos . Mientras continúa la investigación sobre las causas del fallecimiento del cantante y se están rastreando los medicamentos con receta que pudo consumir en sus últimos días.