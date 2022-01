El Gobierno de Birmania (oficialmente Myanmar) ha anunciado este lunes que prepara, a petición de Naciones Unidas,y para que puedan participar en las elecciones previstas para 2010. Mientras tanto, la junta militar ha reanudado el juicio contra la líder opositora Aung San Suu Kyi."A petición del secretario general [de la ONU, Ban Ki-moon], el Gobierno de Myanmar prepara la concesión de una amnistía de presos por razones humanitarias y con, ha anunciado el embajador permanente de Birmania ante la ONU, U Than Swe, ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional. Según los cálculos de la ONU, cerca deEl Consejo se ha reunido para escuchar un informe de Ban sobre su visita del 3 y 4 de julio al país asiático, en la que pidió al líder del régimen militar, Than Shwe, el inicio de una auténtica transición a la democracia. En su intervención, el embajador birmano ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a poner en práctica todas las recomendaciones "apropiadas" que Ban les trasladó durante su estancia en el país."Myanmar avanza hoy de manera inquebrantable hacia la democracia siguiendo la ruta que elegimos. Los desafíos que afrontamos son complejos y con muchas facetas", ha subrayado, reitenrando que el régimen militar sigue, que serán "libres, justos y creíbles".El Gobierno birmano, ha añadido el embajador, promulgará "a su debido tiempo"para llevar a cabo las elecciones generales. "Myanmar está decidido a poner en práctica todo lo que sea posible para facilitar que se alcancen con tranquilidad los objetivos democráticos que se han propuesto", ha concluido.Mientras, el tribunal especial ha reanudado el juicio a la líder opositora birmana, Aung San Suu Kyi, una semana después de que la Junta Militar negara al secretario general de Naciones Unidas permiso para visitarla en la prisión.Antes del inicio de la vista, que como las anteriores se celebra en el interior de cárcel de máxima seguridad de Insein,con alambrada de espino, en las calles de este suburbio situado a las afueras de Rangún.El juicio, que comenzó el pasado 18 de mayo y que se interrumpió a principios de junio, se celebra a puerta cerrada y tanto los testigos como los abogados que defienden a Suu Kyi, están obligados a no revelar información sobre los testimonios y los argumentos de los fiscales y jueces.Suu Kyi, que ha pasado en cautividad 14 de los últimos 20 años, estáque cumplía desde 2003, por cobijar dos noches en su casa a John William Yettaw, un estadounidense que se coló en la vivienda de la opositora tras burlar la vigilancia policial.