Eleste jueves tras la polémica surgida por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares, según ha sabido RTVE. Saiz ha negado en sus comparecencias parlamentarias haber usado ilícitamente dinero público y ha atribuido las acusaciones a una conspiración interna para no renovar su cargo , ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) (2004-2008), según TVE. Actualmente, es Alto Representante en materia de Defensa para la Presidencia Española de la UE en 2010.El ya ex responsable del CNI, Alberto Sáiz,", al "que ha servido lealmente", según un comunicado enviado a las agencias y recogido por Europa Press.Asimismo, indica que su dimisión ayudará a, "una cuestión que por responsabilidad con la Institución y sus trabajadores y por su compromiso con la seguridad de los españoles no puede permitirse".Saiz explica que ha tomado esta decisión después de uny al margen del "desgaste personal sufrido debido a la campaña mediática dirigida contra su honor y su prestigio personal y profesional".Asimismo,, subrayando que ha actuado con total transparencia.Tras la comparecencia de Saiz en el Congreso el pasado 23 de junio, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció que había pedido "una información completa y reservada" sobre todas las circunstancias y hechos que rodean las acusaciones sobre la gestión de Alberto Saiz.Saiz compareció durante más de tres horas ante la Comisión de Control de los créditos de los Gastor Reservados, denominados Secretos, para defenderse de las acusaciones publicadas contra él en el diario El Mundo Lasacusan al ex director del CNI de habery limpiar la piscina de su casa. El Mundo también ha publicado que Saiz ha dado trato de favor a familiares y amigos y que ha sometido a agentes del centro al polígrafo para saber quién había filtrado estos detalles al periódico.El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha resaltado la "responsabilidad" de Saiz y ha comparado la actuación del ya ex director del CNI con la falta de dimisiones en el PP por el caso Gürtel , en alusión al tesorero de los populares, Luis Bárcenas, investigado por el Supremo por el caso Gürtel.La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaria, por su parte, ha exigido "llegar hasta el final" del supuesto uso de fondos públicos en el CNI.