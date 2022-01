Maribel Verdú se enfrenta a sus miedos en 'Tetro'

La actriz Maribel Verdú ha hablado este martes en 'Los Desayunos de TVE' acerca del personaje que interpreta en Tetro, la última película de Francis Ford Coppola, una tragedia familiar que se estrena este viernes 26 en España.



Verdú da vida a Miranda, la compañera sentimental de Tetro, y el personaje que el propio Coppola ha definido como el más difícil de interpretar en el filme.



Miranda es la figura que más apoya a Tetro en la película, un escritor frustrado que Verdú define como un hombre "lleno de resentimiento y amargura".



Un drama familiar para hacer frente a sus propios miedos



Gracias a Tetro y a la confianza depositada por Coppola en ella, Verdú ha reconocido haberse enfrentado a ciertos miedos que tenía antes de rodar este filme. El primero de ellos, el trabajar lejos de España.



La actriz ha explicado que el rodaje fue duro, aunque le ha facilitado mucho las cosas el haber rodado en Buenos Aires, "una ciudad en la que me siento como en mi casa, rodeada de amigos", ha declarado.



Verdú ha asegurado sentir mucho "miedo" antes de cada rodaje, "sea Coppola o sea quien sea" el director.



En esta ocasión, también ha tenido que enfrentarse a la dificultad de trabajar en una lengua que no domina, ya que la película está rodada en inglés, motivo por el que la actriz ha invitado a los espectadores españoles a ver Tetro en versión original.



La antidiva



Ante las preguntas de Pepa Bueno acerca de su peculiar manera de ser, abierta y desenfadada, Verdú ha explicado que ella simplemente actúa tal y como es ante los medios. "No soporto a las divas y a las estrellas, me gustan las personas", ha afirmado.



Sobre la estrecha relación que ha entablado con el genio de El Padrino, Verdú ha quitado peso al asunto anunciando que Coppola "es una persona muy cercana y muy auténtica".



Maribel Verdú, una de las actrices mejor reconocidas de nuestro país, ha explicado que no le atrae "en absoluto" el sueño americano, un mundo que no le gusta y para el que cree que "hay que estar preparado".



Por este motivo, la actriz madrileña ha reconocido admirar "profundamente" a Penélope Cruz, la primera española en ganar un Oscar a la mejor actriz, cuya carrera considera "asombrosa" y marcada por el sacrificio que supone dejar la vida en España, mudarse a Los Ángeles y empezar una vida de gran estrella.



"Yo soy muy de aquí, lo siento, es así", ha admitido con franqueza.



El 'capricho' de Coppola se estrena este viernes en España



Tetro llegará a los cines españoles este viernes 26. Es una co-producción en la que participa Televisión Española y que está escrita, producida y dirigida por Francis Ford Coppola en uno de sus proyectos más personales.



El filme está rodado en Argentina y casi íntegramente en blanco y negro. Es una historia de ficción en la que el director reconoce que hay ciertos elementos de su vida personal, viejas rencillas de familia. De ahí el lema de la cinta: "Cada familia tiene un secreto".



La trama está marcada por la figura del clásico padre dominante y por hay una relación tirante entre dos hermanos; uno de ellos, Tetro (Vincent Gallo), un escritor frustrado que lleva el peso de la película. Miranda interpreta a la compañera sentimental de Tetro en la película.