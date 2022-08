Fallece Vicente Ferrer a los 89 años

El cooperante catalán Vicente Ferrer ha fallecido la madrugada de este viernes a la 1.15, hora peninsular en España, en su domicilio en Anantapur (India), a causa de un agravamiento de los problemas respiratorios y cardiacos que padecía desde hace tiempo, según ha informado la portavoz de la fundación Vicente Ferrer, Blanca Romaña.



"Ha fallecido rodeado de su familia y sereno, como era su deseo", ha señalado Romaña. "Los cooperantes y trabajadores lo están llevando con mucha serenidad, como hubiera sido el deseo de Vicente", ha añadido la portavoz de la fundación humanitaria.



El ministro consejero de la embajada española en Nueva Delhi, Gonzalo Ortiz, ha dicho a Efe que "la profundidad de la vida de Ferrer no desaparece con su muerte" y ha destacado que su figura ha sido "un puente entre España y la India"."Los españoles en la India y en general nos quedamos huérfanos. Tuvo una vida plena dedicada a los demás", ha precisado.



Está previsto que está misma tarde se instale la capilla ardiente para que los seres cercanos al filántropo catalán puedan darle su último adiós.



Previsiblemente, el funeral tendrá lugar el próximo lunes, según una fuente diplomática, que ha añadido que en estos momentos la embajada espera indicaciones de la familia debido a que se trata de un asunto privado.



Ferrer, de 89 años, ingresó el 19 de marzo en el hospital de Anantapur por un accidente vascular cerebral y, tras ser trasladado a Vellore, fue dado de alta el 25 de abril para seguir la recuperación en su domicilio, donde sin embargo en los últimos días su estado de salud había empeorado y era crítico, según explicó este jueves su hijo Monche Ferrer, que ocupará el puesto de su padre.



"Ayer por la noche -miércoles- empezó con problemas respiratorios. Se encuentra en estado crítico, pero no está sufriendo. No está muy consciente", señalaba el hijo del filántropo catalán.



La organización de Vicente Ferrer lleva a cabo su labor humanitaria en Andhra y presta ayuda a más de 2,5 millones de personas en ese estado del sur de la India.



Ferrer llegó como misionero jesuita en 1952 a la India, de donde fue expulsado en 1968 por las suspicacias que despertó su labor entre las autoridades indias.



Cuando regresó un año después, la entonces primera ministra, Indira Gandhi, ordenó que le concedieran el visado y continuó con su tarea filantrópica en el depauperado estado de Andhra.



Abandonó la Compañía de Jesús y continuó trabajando hasta el final de sus días por la mejora de las condiciones de vida de los más pobres.