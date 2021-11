La Comisión de Industria del Congreso, que ha actuado con competencia legislativa plena, ha aprobado este jueves el proyecto de ley que permite las participaciones de un operador de televisión en otra cadena, es decir, fusiones entre cadenas de TV, con el sólo límite de que no tenga más del 27% de cuota de pantalla.



El proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones fue aprobado por 36 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones por parte de los grupos de ERC y BNGa, por lo que ahora pasará directamente a su trámite en el Senado, sin pasar por el pleno.

Oscar López, portavoz socialista, que defendió este proyecto de ley, señaló que el objetivo de esta ley es permitir fusiones entre cadenas, debido a la proliferación de canales que permite el sistema TDT y por la situación económica. Con esta medidas, ha dicho López, se ha buscado "ordenar" el sector y "evitar medidas monopolísticas".



Eliminación de artículos que invaden competencias



El portavoz socialista, ante las siete enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas, ha decidido la eliminación del articulo 3.2 del proyecto de ley, ya que invadía competencias de las comunidades autónomas.



También se ha eliminado del proyecto de ley los artículos 4 y 5 que proponían la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de Productos energéticos, al que se habían presentado también varias enmiendas, por considerar que no tiene cabida en este proyecto.



Oscar López ha considerado que muchas de las enmiendas presentadas tendrían más cabida en la futura Ley General Audiovisual y ha rechazado otra enmienda del PP, que proponía la posibilidad de privatizar las televisiones públicas. La mayoría de las enmiendas aceptadas han sido de carácter técnico y otras relativas a la cobertura del archipiélago canario.



Ante la unanimidad de la votación del proyecto de ley, el proyecto de ley tendrá pocas variaciones en su trámite en el Senado.



A pesar de que los grupos parlamentarios están de acuerdo con el contenido del proyecto de ley, el PP considera que la precipitación con que se ha presentado este proyecto de ley es la consecuencia de no haber aprobado ya la Ley General Audiovisual.



Conversaciones entre las privadas



Desde que el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, opinó que las fusiones entre cadenas son inevitables ante la llegada de la TDT, que permitirá que haya hasta cuarenta cadenas diferentes, los operadores reconocieron que estaban conversando "todos con todos".



El hecho de que la fusión no pueda superar el 27% de cuota de pantalla impide que grandes cadenas, como Telecinco o Antena 3 TV puedan unirse entre ellas, por lo que la única posibilidad es entre cadenas de cuotas más pequeñas.



En una charla ante el Consejo Nacional de Notariado, el presidente de Telecinco y de UTECA, Alejandro Echaverría, dejó claro que "las cadenas están condenadas a fusionarse".