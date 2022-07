El mundo literario lamenta la muerte de Benedetti

Escritores y amigos de Mario Benedetti han lamentado la muerte del escritor uruguayo y han destacado su capacidad para acercarse con su obra a los lectores gracias a un lenguaje directo y sencillo.



La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto a raíz del fallecimiento del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti leer "una y otra vez" su obra. "Es lo mejor que podemos hacer", ha asegurado.



Tras participar en la sede de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) en la presentación de los actos del Año Albéniz, González-Sinde ha señalado a preguntas de los periodistas que "todo lo que se diga" sobre Benedetti "es poco" en en comparación con lo que él ha hecho por todos.



No sólo acercó la poesía a todos los ciudadanos, ha dicho, sino que fue alguien con un "compromiso cívico, político y humano enorme" y de ahí, ha agregado, "la diferencia entre él y otros creadores".



Otra ministra, la de Igualdad, ha dicho que aunque el poeta se haya ido aún nos queda su recuerdo y sobre todo su arte: "Le seguiremos leyendo porque decía cosas muy sabias, también sobre los derechos de las mujeres", ha dicho Bibiana Aido.



Benedetti, que ha muerto este domingo en Montevideo a la edad de 88 años, padecía un delicado estado de salud y estaba en su domicilio al momento de morir.



Destacan la crítica social de su obra



El escritor José Manuel Caballero Bonald, Premio Nacional de Poesía en 2006, ha explicado que Benedetti "había unido la poesía y la historia de una forma muy hábil e inteligente" y ha destacado de su obra la crítica social "agudizada" por la inteligencia.



Por su parte, el poeta Benjamín Prado ha subrayado que Benedetti "ha logrado el triunfo de conseguir con sus versos justo aquello que quería, que es estar muy cerca de los lectores y en muchos lectores". Ha señalado que su poesía "ha buscado a la multitud y la ha encontrado".



En este sentido, ha recordado el homenaje que le brindaron el pasado 28 de abril en la Biblioteca Nacional, donde alrededor de 500 personas leyeron varios de los poemas del autor uruguayo y en la que participaron escritores, artistas y amigos del poeta.



Ha recordado también a Benedetti como un "muy buen amigo" y una persona generosa, acogedora y discreta.



"Él ha sufrido mucho en sus últimos años, y en ese sentido uno valora también que pueda dejar de pasar por ese camino de espinas último que le tenía guardado la vida", ha explicado.



Uno de los escritores latinoamreicanos más representativos



Para la poeta hispano-uruguaya Cristina Peri Rossi, Mario Benedetti ha sido un escritor de gran importancia "para los lectores de todo el mundo de habla hispana, no sólo en América Latina".



"Ha tenido muchísimos lectores porque se comunicaba de manera muy directa", ha destacado Peri Rossi, quien también ha considerado que la obra del poeta uruguayo tiene una trascendencia "casi de carácter sociológico".



En este sentido, se ha mostrado convencida de que muchos lectores se identifican ideológicamente con Benedetti y encuentran "algún tipo de complicidad con lo que escribe que les hace quererlo, además de apreciarlo como escritor".



Ha considerado a Benedetti como uno de los escritores latinoamericanos más representativos de la generación que se comprometió políticamente con la revolución cubana, y en América Latina, y ha señalado que esto le ha supuesto el reconocimiento de la izquierda latinoamericana, aunque también "las contradicciones" de su apoyo incondicional a la revolución cubana.



"Mario representa la esperanza revolucionara de América Latina, pero también la parte más oscura de los regímenes de izquierda", ha resumido.



Peri Rossi ha lamentado la muerte del poeta, aunque ha destacado que "pudo elegir la vida que él quiso y pudo vivirla como él quiso".



Chus Visor, editor de toda su obra, se ha mostrado muy afectado por la muerte del poeta uruguayo, con quien hablaba diariamente, y ha destacado su sencillez y modestia.



Saramago alaba su categoría literaria



El escritor y premio Nobel de Literatura José Saramago ha lamentado la muerte de Mario Bendetti, y ha alabado su categoría literaria y humana.



El escritor portugués ha comentado que "todos sabíamos que Mario estaba mal, que con la enfermedad que tenía en cada minuto estaba en riesgo. La ingenuidad no ha sido posible. No hay milagros", lamentó.



Con la muerte de Benedetti, dijo Saramago, vamos a conocer más de su vida. "Era un carácter humano extraordinario", ha enfatizado. "Hemos perdido y hemos ganado -continuó Saramago- porque están ahí sus libros, que afortunadamente nos sobreviven".



De la obra de Benedetti ha destacado su diversificación; poesía, cuentos, novelas..., "ha escrito todo, tenía una capacidad de trabajo extraordinaria, y con su genio, su talento y su coraje podemos decir que ha sido una obra muy hermosa".



A juicio del escritor portugués, "Mario Benedetti siempre ha vivido en positivo", y eso, añadió, "es bueno porque en tiempos de pesimismo como son estos, su lección es que siempre hay la posibilidad de pensar que algo puede cambiar".



A veces, la vida de un autor no merece la pena conocerla pero -según Saramago- "en el caso de Mario Benedetti, su vida es un ejemplo, es algo ejemplar".