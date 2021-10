Corbacho asegura que las pensiones están garantizadas ahora y en el futuro

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que las "pensiones están plenamente garantizadas ahora y en el futuro", si bien quiso dejar claro que eso no significa que "no haya que hacer reformas que aseguren la sostenibilidad de la Seguridad Social a largo plazo".



En la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, el ministro indicó que el sistema "es sólido, equilibrado y viable más allá de los efectos coyunturales de la crisis económica".



Sobre los efectos de la crisis en el sistema, apuntó que es "lógico" que en la actual coyuntura económica, el resultado sea "menos positivo" que en los últimos años, si bien en 2009 la Seguridad Social tendrá superávit.



En este sentido, Corbacho indicó que en el "peor de los escenarios, algo que ante la magnitud de la crisis no debe descartarse, no sería inferior al 0,4%".



En todo caso, en las próximas décadas el sistema afrontará "grandes desafíos" que es necesario abordar "sin precipitación". Entre ellos, el titular de Trabajo destacó que hay que seguir incentivando la prolongación de la vida laboral activa, hasta acercarla "al máximo" a la edad legal de jubilación de 65 años.



Para el ministro, es fundamental no utilizar las pensiones como "arma arrojadiza" en el debate político y señaló que es necesaria "contención y prudencia a la hora de hacer propuestas legislativas".



Según Corbacho, la "mejor garantía" de la sostenibilidad del sistema es que una persona joven que se incorpora al mercado laboral "esté convencida de que merece la pena realizar cotizaciones a la Seguridad Social para poder contar con una pensión digna cuando se jubile".