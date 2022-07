Panamá vota cambio y elige al magnate Martinelli

El magnate Ricardo Martinelli ha ganado las elecciones presidenciales en Panamá y devuelve a la derecha al poder en este país centroamericano cuyo espectacular crecimiento en los últimos años oculta también un lado oscuro de violaciones de los derechos de los trabajadores.



Con el 43% del escrutinio, Martinelli obtiene el 57% de los votos frente al 39% Balbina Herrera, candidata del poder. El tercer aspirante, el ex presidente Guillermo Endara, no llegaba del 3%.



"Le doy las gracias al pueblo panameño y le aseguro que haré un gobierno de unidad nacional", ha respondido Martinelli al magistrado del Tribunal Electoral que le ha comunicado por teléfono que su triunfo es irreversible.



Martinelli, dueño de una cadena de supermercados y líder de la coalición Alianza por el Cambio (conservadora) sucederá en la jefatura del Estado centromericano a Martín Torrijos --hijo del histórico líder Omar Torrijos--, rompiendo la tendencia de victorias de la izquierda en Latinoamérica, algo que ya prevían los sondeos. En Panamá supone un giro histórico tras varias décadas sin un gobierno abiertamente derechista.



El Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata) ha acusado el error de concurrir con una candidata de pasado militarista, según los expertos. Balbina Herrera lideró la protesta en Estados Unidos por la detención en 1989 del general Manuel Noriega. El ex dictador, que todavía espera en una cárcel de Miami su extradición a Francia o Panamá, dijo en su día que intentó esconderse en casa de Herrera de los soldados que envió George Bush padre para invadir el país.



Miseria tras los rascacielos



Además, el electorado de izquierda era muy crítico con la política de Torrijos, al que acusaron de levar a cabo una política neoliberal. Incluso el Congreso de Estados Unidos paralizó la firma de un tratado de libre comercio hasta que no diera garantías de respetar los derechos de los trabajadores. Los sindicatos responsabilizaron al propio presidente de ordenar el asesinato de tres sindicalistas.



Tras liderar el crecimiento económico latinoamericano con tasas de dos dígitos, en los últimos meses se enfrenta a una escalada de la inflación con el consiguiente malestar de la población (la economía está dolarizada). A pocos metros de los cada vez más numerosos rascacielos de la capital, hay barrios con problemas de abastecimiento de agua y electricidad.



Panamá es un país pequeño (3,2 millones de habitantes) pero estratégico por el canal que permite el tráfico de los cargueros entre el Atlático y el Pacífico aproximadamente el 5% del comercio mundial). El país emprendió recientemente un gran proyecto para su ampliación. Los dos principales candidatos habían propuesto grandes inversiones en el sector logístico.