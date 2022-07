Mayor Oreja, en RTVE.es: "Tras la crisis económica vendrá la crisis social"

Jaime Mayor Oreja, candidato del Partido Popular para las Elecciones Europeas del 7 de junio, ha mantenido un encuentro digital con los usuarios de RTVE.es. Durante esa charla, Mayor Oreja ha hecho mucho hincapié en que la crisis económica y financiera que vivimos dejará en Europa una nueva crisis, en este caso social. Considera, por tanto, que la Unión Europea "necesita un arreón político" para hacer frente a esa prueba que, en su opinión, podría hacernos cometer errores como los que siguieron a la crisis de 1929. "No vivimos sólo una crisis, sino que asistimos a un mundo nuevo, a una transformación de nuestra sociedad. Ese mundo nuevo nos va a demostrar que la UE tiene el ámbito y la fortaleza mínimos para que los españoles podamo alzar nuestra voz en el mundo", ha asegurado a los internautas.



Preguntado por las razones que considera esenciales para votar a su partido en las elecciones de junio, Mayor Oreja ha explicado que el PP es la opción válida porque "España necesita rectificación, porque la UE necesita regeneración, porque es muy importante que España tenga el objetivo de estar en el puente de mando de la UE, por el empleo y porque hace falta que pongamos el acento en la crisis de valores que tenemos".



Además, ha hecho referencia al reciente cambio de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que "vivimos un final de ciclo del Gobierno y por ello se encierra en el partido socialista, que es lo que sucede siempre en los finales de ciclo. Los gobiernos nuevos se abren, los gobiernos en el final se amurallan".



También se ha referido a otro Gobierno, en este caso el que reunió José María Aznar en 1996 y que el pasado miércoles se reencontraba de nuevo para dar su apoyo a Mayor ante las europeas. "Sentí alegría, profunda satisfacción, por poder ayudar a organizar algo inédito en la democracia española: que un Gobierno se volviese a reunir muchos años después", ha explicado el protagonista del encuentro digital.



Sobre el acuerdo de Gobierno en el País Vasco entre el PSE y el PP, Mayor Oreja ha asegurado que considera que Basagoiti lo está haciendo "muy bien" y no ha querido pronunciarse sobre qué haría él en su lugar: "nunca me han gustado los escenarios-ficción". En cambio, sí ha querido contestar a la opinión de un usario que acusaba al PP de lograr el Gobierno en el País Vasco tras haber eliminado a uno de los jugadores, en referencia a la ilegalización de las listas que apoyaban a ETA. Mayor Oreja ha recordado que él ganó las elecciones municipales de San Sebastián en 1995 y que no fue alcalde porque el PSE y el PNV pactaron para que lo fuera Odón Elorza. "Y no dije que me habían robado las elecciones", ha remachado.



Su experiencia como dirigente del PPen el País Vasco ha estado muy presente en la charla virtual y Mayor Oreja ha querido dejar claro que "lo que quiero siempre es que en mi tierra prevalezca la libertad, la apertura de miras, una visión universal y que nos recuperemos de una terrible crisis moral a lo largo de muchas décadas".