El 'thriller' invade el Festival de Málaga con la presentación de 'Agallas' y 'Un buen hombre'

El género del 'thriller' ha copado la jornada en la sección oficial de largometrajes del duodécimo Festival de Cine Español de Málaga con la presentación de Agallas, de Samuel Martín Mateos y Andrés Luque Pérez, y Un buen hombre, dirigida por Juan Martínez Moreno.



En Agallas, Sebastián (Hugo Silva) es un delincuente de poca monta que, al salir de prisión, busca trabajo en Galicia y se gana la confianza del dueño de una empresa, Regueira (Carmelo Gómez), que no ha hecho su fortuna sólo con el marisco, y que le convierte en su ayudante.



Carmelo Gómez ha admitido que, cuando recibió el guión, lo primero que pensó fue "que no harían la película, porque es una película difícil, de género, algo que no está de moda".



También vio en Martín Mateos y Luque Pérez a dos hombres "que no quieren aparecer por ningún sitio, absolutamente discretos y normales", pero que con su "empeño y arrojo" han conseguido sacar adelante el proyecto "hablando con el cielo y con el infierno".



Para Gómez, los directores son "gente con mucho gusto por este oficio, que tiene ganas de hacer las cosas bien, y que podría ser la esperanza para un futuro del cine".



De este papel le atrajo que "por fin" le ofrecieran "un personaje sin un conflicto interno", en este caso "un personaje de acción que, cada vez que quiere conseguir un objetivo, tiene que hacer algo, y lo que hace es aquello que menos nos gusta".



"La película no funciona con un protagonista heroico de acciones nobles que llega hasta el final y resuelve los conflictos, sino que hay varios protagonistas, que encima no son los buenos, y el espectador tiene que viajar con unos y con otros", ha añadido Carmelo Gómez.



Por su parte, Hugo Silva ha comparado a su personaje con "un perro, que tiene una inteligencia emocional para sobrevivir, y no tiene empatía por el que tiene enfrente".



'Un buen hombre'



En el segundo filme que se ha presentado, Tristán Ulloa interpreta a un hombre que se enfrenta a un dilema moral después de presenciar cómo su mejor amigo y mentor asesina a su esposa.



El personaje de Ulloa es Vicente, un profesor de Derecho a punto de conseguir la cátedra que anhela, para lo que tiene el apoyo de Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), y todo se complica cuando ve el asesinato y se debate entre la posibilidad de delatar a su amigo o silenciar los hechos.



"Es un tipo con una escala de valores muy estricta, que tiene claro lo que está bien y lo que está mal, lo blanco y lo negro, y no ve los grises ni los matices, y es un ultracatólico, muy conservador, para el que no hay excusas para caer en un pecado o en un crimen", ha dicho Ulloa sobre su personaje.



En la situación creada se debate "entre la lealtad a su amigo y su obligación ética y profesional, y el personaje falla a todo en lo que cree", ha añadido en rueda de prensa.



A Gutiérrez Caba le parecía al leer el guión "que había imágenes que podían ser potentes si se sabía tratarlas bien", aunque siempre que le llega un texto "no se sabe lo que va a ocurrir, porque hay que ponerlo en imágenes y hay que fiarse de que se va a llevar a buen término".



Juan Martínez Moreno tenía esta historia en la cabeza desde que empezó a trabajar en el cine, hace más de 20 años, aunque no comenzó a perfilar el guión hasta hace "ocho o nueve años".



Considera "una suerte" haber contado con este reparto, "porque sin los actores adecuados, el guión podría ser una porquería, y ellos son los que hacen que la película brille y que alcance la altura que alcanza".