Así será la nueva Formación Profesional

La Formación Profesional se ha consolidado en la última década como una alternativa a la formación universitaria, un aspecto al que ha ayudado la demanda de titulados desde el mercado laboral.Sin embargo, el Gobierno quiere lograr que nuestra FP esté a la altura de otros países de nuestro entorno como Bélgica, Reino Unido o Alemania, en los que este tipo de educación tiene una gran demanda.Por esta razón, el Ministerio de Educación ya ha anunciado para el próximo curso una esperada reforma de la Formación Profesional, cuyo objetivo principal es atraer a más de 200.000 alumnos a esta enseñanza.La novedad más llamativa dentro de esta reforma es el Real Decreto de Acreditación por Competencias, que permitirá a los trabajadores, mediante un sistema de evaluación, reconocer su experiencia laboral y, en algunos casos, convalidar sus conocimientos por titulaciones de la Formación Profesional.Así, será posible que un ama de casa sin titulación acredite su experiencia en tareas del hogar para que se le convaliden títulos de cocina, hostelería, educación infantil y atención socio-sanitaria.La intención es que hasta dos millones de personas se aprovechen de esta medida, que reconoce la experiencia de esa otra gran universidad que es la llamada "escuela de la vida".La reforma consta de otras actuaciones. Una de las más interesantes es la, uno por cada una de las 26 familias que conforma la oferta educativa de la FP.La intención es que estos centros sean punteros cada uno en su área y que promuevan los programas de investigación en sus campos respectivos.También se va a elaborar un Marco Nacional de Cualificaciones quey se pondrá en marcha la realización de prácticas profesionales en distintos programas de la UE a través de programas de movilidad similares al Erasmus.Actualmente en España hay 520.800 alumnos matriculados en alguno de los títulos de Formación Profesional, 1,9% más que el curso pasado. Se reparten entre centros públicos (75,5%), concertados (20,7%) y privados (3,7%).A pesar de lo que se pudiera pensar, hay, aunque por un margen muy escaso: poco más de la mitad, el 50,7%, son mujeres mientras el 49,3% son hombres.Las diferencias, sin embargo, son muy notables en algunas familias, relacionadas con trabajos en los que tradicionalmente se ha encasillado a alguno de los dos sexos.Así, las actividades agrarias, las actividades marítimo-pesqueras, edificación y obra civil, electricidad y electrónica o mantenimiento de vehículos autopropulsados tienen matriculaciones mayoritariamente masculina mientras otras como sanidad, servicios socioculturales y a la comuinidad, textil, confección y piel, comercio y marketing o imagen personal son familias con presencia casi exclusivamente femenina.En total,, que cubren todo el espector de los sectores económicos y productivos. El estudiante puede optar por títulos de grado medio o de grado superior. Ambos permiten acceder a unos conocimientos y a una titulación que facilitan el ingreso en el mercado laboral.La diferencia principal es que el grado superior no sólo proporciona una titulación más prestigiosa sino queEsta posibilidad, el acceso a la universidad a través FP, es un camino que cada vez eligen más titulados lo que, en muchos casos, signfica una segunda oportunidad para muchos alumnos que, en su momento no pudieron o no quisieron realizar estudios superiores.