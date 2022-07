Bibiana Aído defiende que el Gobierno trabaja por una Ley del Aborto "más garantista"

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destacado el Real Decreto de modificiación sobre la Seguridad Social entre las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros y ha asegurado que la reforma de la Ley del Aborto pondrá a España al nivel de los países más avanzados con una ley "más garantista".



Aído, entrevistada en el programa de Radio Nacional, Asuntos Propios, ha indicado que la implantación de "prestaciones por maternidad y el subsidio a las trabajadoras autónomas y a empleadas del hogar" supone un "avance muy importante" en el desarrollo de una sociedad igualitaria.



Además, ha destacado la aprobación del Real Decreto sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que ha calificado de "histórico". El decreto, ha dicho, "beneficiará a 450.000 mujeres" y acabará con una reivindicación "histórica" de las mujeres trabajadoras del ámbito agrario.



Preguntada por las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, Aído ha recalcado que en España "sigue existiendo una brecha salarial" y ha anunciado que la intención de su Ministerio es realizar un "diagnóstico claro sobre la situación", para el que realizarán "un análisis en cinco provincias". En este sentido, la ministra ha indicado la dificultad de las mujeres al acceso a un puesto directivo.



No obstante, ha recordado que "gracias a la Ley de Igualdad la situación ha cambiado mucho" y ha concretado que ahora hay "2.000 concejalas más y en el Congreso el porcentaje de mujeres ha aumentado sustancialmente".



La legalidad del aborto, "un debate de hace 20 años"



En cuanto a la Ley del aborto, Aído ha señalado la necesidad de la reforma "para mejorar la salud sexual y evitar que la tendencia de embarazos no desados se incremente".



La ministra ha criticado que "se intente llevar el debate a si el aborto debe ser legal o no" ya que, ha dicho, "ese debate es de hace 20 años". En este momento, ha recalcado, "hay que reformar la ley actual para proteger la vida del no nacido y mejorar la seguridad con los plazos bien definidos". Según la ministra, la nueva ley, "una ley garantista", pondrá a España la nivel de los países más avanzados.



Para finalizar, Aído ha calificado de positivo el primer año de existencia de su ministerio, ha destacado los avances "en materia de violencia de género" y ha recordado que están trabajando en "una ley de Igualdad de trato que permitirá seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria".