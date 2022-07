Penélope Cruz gana el Spirit, el Oscar del cine independiente, por Vicky Cristina Barcelona

Ahora sí, ya sólo le queda el Oscar. Penélope Cruz ha recogido esta noche el último de los galardones que podía recibir antes de saber si se hará o no con la codiciada estatuilla dorada. La actriz madrileña ha ganado el, los galardones del cine independiente de EE.UU. que se entregan un día antes que los Oscar.Cruz ha sido galardonada por su papel de María Elena en la película Vicky Cristina Barcelona. La actriz madrileña se ha impuesto a las actrices Rosemarie DeWitt y Debra Winder por La boda de Rachel, Rosie Pérez por The Take y Misty Upham, por Frozen River.La película de Woody Allen también ha ganado el premio al mejor guión. Javier Bardem, que también estaba nominado como mejor actor por Vicky Cristina Barcelona, ha visto como se llevaba el galargón Mickey Rourke , que también opta al Oscar por su interpretación.de la ceremonia, que se celebra en Santa Mónica,, que se ha llevado el premio a la mejor película, mejor protagonista (Mickey Rourke) y mejor fotografia.El galardón de mejor director se lo ha llevado Tom McCarthy por The Visitor. El premio a la mejor actriz ha sido para Melissa Leo , por Frozen River, que también está nominada por los Oscar.El Spirit a mejor actor de reparto ha sido para James Franco por Milk y la cinta francesa La clase se ha llevado el premio a la mejor película extranjera.La actriz española Penélope Cruz, candidata al Óscar de la Academia como mejor actriz secundaria en la gala de mañana, ha asegurado que tienea este premio en 2007, de Pedro Almodóvar."Hay alguna posibilidad más que la otra vez, aunque sigo yendo con la misma actitud", ha afirmado la intérprete madrileña, de 34 años, en una rueda de prensa organizada en Los Ángeles, California."Si dicen mi nombre, será una sorpresa; si no,, hay que celebrarlo pase lo que pase", ha agregado Cruz, tras recibir el Independent Spirit, informa Efe.En su comparecencia, la española ha recordado a los directores que han resultado clave en su trayectoria profesional, como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Bigas Luna, Cameron Crowe o Sergio Castellito."Hay mucha gente a la que debo mucho, quienes confiaron en mí; los del principio porque era nueva y los otros porque tuvieron la imaginación y la generosidad de darme personajes que no tienen nada que ver conmigo ni eran parecidos a nada que hubiera hecho antes", ha explicado Cruz.