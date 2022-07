La película independiente Slumdog Millionaire fue la gran triunfadora de la 14 edición de los Critics' Choice Awards, galardones de la crítica de EE.UU., en los que la suerte fue esquiva a Penélope Cruz.



Slumdog Millionaire obtuvo cinco de los seis premios a los que optaba, entre ellos el de mejor película, mejor director para Danny Boyle y mejor guión para Simon Beaufoy.



El protagonista de la cinta, Dev Patel, fue considerado el mejor actor joven de 2008 y A.R. Rahman ganó en la categoría de mejor composición musical.



Los Critics' Choice Awards entregados por la Broadcast Film Critics Association (BFCA), la mayor organización de críticos de EE.UU., sirvieron para reivindicar a Milk y a The Dark Knight, dos cintas que obtuvieron muy pocas nominaciones para los Globos de Oro.



El drama sobre la lucha política de Harvey Milk por los derechos de los homosexuales en San Francisco se alzó con el galardón de mejor actor, para Sean Penn, y el de mejor interpretación conjunta.



El momento más emotivo de la gala celebrada anoche en los salones del Centro Cívico de Santa Mónica, en Los Ángeles, fue la proclamación del fallecido Heath Ledger como mejor actor secundario por su papel en The Dark Knight.



Los asistentes se pusieron en pie y ovacionaron la memoria de Ledger, que murió con 28 años en enero de 2008 por una sobredosis accidental de medicamentos.



El director de esa secuela de Batman, Christopher Nolan, se encargó de recoger el galardón de Ledger y aseguró que "trabajar con él fue una de las mayores experiencias que se pueden tener".



Junto con el premio de Ledger, la taquillera "The Dark Knight" se llevó el Critics' Choice Award a la mejor película de acción del año, por delante de otras producciones con gran éxito de público como "Iron Man" o "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".



Winslet se impone a 'Pe'



Una emocionada Anne Hathaway (Rachel Getting Married) compartió el título de mejor actriz del año con una ausente Meryl Streep (Doubt), después de un empate en votos de los críticos.



Kate Winslet se impuso a Penélope Cruz como mejor actriz de reparto de 2008 por su papel en The Reader, un resultado que dejó más abierta la competencia para los Globos de Oro que se entregan el domingo en Los Ángeles y al que optan ambas.



Hasta el momento, únicamente los críticos de Chicago habían apostado por Winslet en lugar de Cruz y su papel de María Elena en el filme de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona.



La madrileña había salido vencedora en la mayoría de los galardones que otorgan los comentaristas de cine de EE.UU., tales como los que conceden las asociaciones de Los Ángeles, Nueva York, Boston o el National Board of Review. Además está nominada a los Globos de Oro que se entregan el domingo 11 de enero.



Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen, optaba a su vez al premio a la mejor comedia del año, aunque el galardón fue a parar a Tropic Thunder.



No hubo sorpresas en la categoría de animación y la favorita Wall-E arrebató un nuevo premio a la cinta de Disney Bolt y a Kung Fu Panda, de DreamWorks.



Eastwood, de vacío con sus dos películas



La mejor canción fue para The Wrestler por el tema homónimo de Bruce Springsteen, Man On Wire fue considerado el mejor documental de 2008, John Adams el mejor filme televisivo, y la mejor película en lengua extranjera fue Waltz With Bashir, sobre el drama humanitario de 1982 en Sabra y Shatila (Líbano).



Por su parte Richard Gere recogió el premio honorífico Joel Siegel.



Títulos llamados a competir por el Oscar como The Curious Case of Benjamin Button y Frost/Nixon, con ocho y cuatro candidaturas, respectivamente, se fueron de vacío y resultaron los grandes derrotados de la noche.



El mismo resultado que el de las producciones de Clint Eastwood Changeling y Gran Torino.