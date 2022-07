Betancourt: "No quiero volver a la política electoral y de confrontación"

"Estoy haciendo política constantemente pero no quiero volver a la política electoral y de confrontación". Así de tajante se ha mostrado Ingrid Betancourt en una entrevista "En Días como Hoy" de Radio Nacional de España, donde ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos participen en la concentración de protesta que encabecerá ella en Madrid para pedir la liberación de los secuestrados por las FARC.



A juicio de la ex candidata presidencial de Colombia este tipo de actos son muy importantes porque llegan hasta la selva y las tropas guerrilleras se hacen preguntas, algo que "pone muy nerviosos" a los comandantes.



Esta manifestación, que se celebrará de forma simultánea en varias ciudades de Colombia y del mundo, ha sido organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España junto con la plataforma Navidad en Libertad, y otras organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma de Mujeres Artistas.



Cree necesaria la unión de las voces de todo el mundo para reclamar el fin de la violencia de las FARC, que han demostrado sobradamente su "falta de generosidad, su radicalismo y su visión cerrada de la realidad" algo que, en su opinión, les ha puesto de espaldas al país y ha demostrado que no son válidos como interlocutores políticos.



Reconoce que a veces le pesa el hecho de haberse convertido en un icono mundial que pone rostro a la libertad y la dignidad de los secuestrados tras su rescate pero cree que es "una forma bella de devolverle a la vida" lo que ésta le ha dado.



Tras confesar que aún tiene pesadillas relacionadas con los más de seis años de cautiverio en manos de las FARC, ha relatado la importancia que para los rehenes tiene la radio. "A través de ella oímos el mundo, la radio nos ponía imágenes en la cabeza y miramos a través de sus ojos".



Madrid gritará "Navidad en Libertad" para pedir el fin de las FARC



Betancourt estará acompañada este viernes por el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, en la concentración 'Navidad en Libertad' que se celebrará en la Plaza Colón de Madrid a partir de las 18.00 horas para pedir la liberación de todos los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Esta iniciativa es respuesta a la invitación que hizo Betancourt el pasado mes de septiembre cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, tras haber permanecido más de seis años en cautiverio.