El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que hay, tras analizar los factores que han confluido en la actual crisis que vive el país. Por su parte, el presidente estadounidense, George W. Bush, ha alertado de que la financiación para la pequeña empresa está prácticamente congelada y ha vuelto a insistir en que es muy necesario que la Cámara de Representantes apruebe el plan de rescate económico.Aunque el estudio incluido por el FMI en su último informe semestral sobre "Perspectivas Económicas Mundiales" se refiere a conclusiones extraídas de pasados episodios de crisis económicas, su contenido es una clara advertencia de que Estados Unidos se encamina a una profunda recesión.Según dice el informe, en el capítulo 4 titulado 'Tensiones financieras y desaceleraciones económicas', "algunos aspectos de la actual situación en Estados Unidos se parecen a los anteriores episodios de tensión financiera relacionados con el sector financiero que estuvieron seguidos por recesiones."Al comparar el actual episodio de tensión financiera con episodios anteriores, se observa que persiste unaen Estados Unidos", afirma el texto.Para llegar a esta conclusión, el Departamento de Investigación del FMI estudio 113 episodios de turbulencia financiera ocurridos en 17 países desarrollados durante los pasados 30 años.El FMI también destaca que, aunque no todas las tensiones financieras terminan en recesiones, "cuando una desaceleración o una recesión está precedida por tensiones financieras, y especialmente cuando estas tensiones se concentran en el sector bancario, por lo general esta desaceleración o recesión es considerablemente más grave que las no precedidas por tensiones financieras"."En concreto, las ralentizaciones o recesiones precedidas por tensiones relacionadas con bancos tienden a", ha explicado Subir Lall, subdirector del Departamento de Investigación. El Senado de EE.UU. aprobó ayer su propia versión del plan de rescate, que mantiene el desembolso de 700.000 millones de dólares y que la Cámara podría votar mañana, aunque las dudas sobre si saldrá adelante han motivado fuertes retrocesos en las bolsas de Wall Street "El proyecto que tendrá mañana sobre la mesa la Cámara es la mejor opción con la que contamos para proveer liquidez, crédito y dinero para que los negocios y las pequeñas y medianas empresas puedan funcionar", ha dicho Bush.Ha añadido que las restricciones del crédito están poniendo en peligro no sólo la expansión de los negocios, sino su propia supervivencia, por lo que el rescate financiero es "la mejor opción" para resolver el problema.Bush ha destacado que la intervención que plantea el Gobiernoque sufre los efectos de la congelación del mercado de crédito.Esta crisis "ha ido más allá de Nueva York o de Wall Street. Es una crisis que está afectando a la gente trabajadora. La Cámara de Representantes debe escuchar estas voces", ha señalado el presidente estadounidense, que en los últimos días no ha parado de reiterar la necesidad de que se apruebe este plan.