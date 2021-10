La polémica entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por la privatización del Canal de Isabel II se aviva. El vicepresidente primero regional y presidente del Canal, Ignacio González,a las dudas planteadas por Alberto Ruiz Gallardón, apenas un día antes del comienzo del congreso del PP madrileño."Si lo que quiere el alcalde es, por las circunstancias que sea, me parece bien. Que lo diga y que lo explique. Pero su convenio lo tiene firmado, está en vigor, no se va a cambiar. Y, por cierto, ha recibido ya una cantidad lo supera, creo, con mucho los 800 millones de euros", le ha dicho al primer edil de Madrid la mano derecha de Esperanza Aguirre.Poco antes, Gallardón había afirmado que la privatización del Canal, anunciada por Esperanza Aguirre, será una "gran oportunidad". Sin embargo, ha advertido, que la medidaactual para convocar un nuevo concurso.En una rueda de prensa, el alcalde ha explicado que la privatización del Canal afecta de una forma sustancial al Ayuntamiento de Madrid, porquecon la empresa hídrica: uno de saneamiento hasta 2036 y otro de abastecimiento hasta 2010.Aguirre hizo públicas sus intenciones de privatizar el Canal de Isabel II el pasado martes durante el Debate del Estado de la Región. La presidenta de Madrid anunció la creación de una sociedad para que los madrileños puedan adquirir. El objetivo, según Aguirre, es hacer frente a futuras inversiones y que los ciudadanos puedan participar en la gestión del Canal de Isabel II.La medida ha recibido las. El Partido Socialista de Madrid (PSM) está estudiando a través de los Ayuntamientos las maneras legales para evitar que la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, acabe en manos privadas, han informado a Europa Press fuentes socialistas.UGT considera que la privatización del Canaly provocará despidos injustificados, una acusación que el Gobierno regional niega tajantemente.El vicepresidente primero, Ignacio González, asegura que la salida a Bolsa del Canal de Isabel II no repercutirá en la factura del agua yacusa al PSOE de

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David P é rez, también ha criticado la "incoherencia" de los socialistas respecto al modelo del Canal de Isabel II, que será privado en un 49%, cuando, asegura, "es id é ntico al que el Gobierno de la Naci ó n va a usar con AENA".