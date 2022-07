La OTAN abre la puerta al ingreso de Georgia

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jaap de Hoop Scheffer, ha afirmado en la capital georgiana que el proceso de ampliación de la Alianza Atlántica continuará y que nadie tiene derecho de vetarlo en clara alusión a Rusia.



Al referirse a las perspectivas del ingreso de Georgia en la Alianza, ha recalcado que "las puertas de la OTAN están abiertas", pero ha matizado que aún habrá que alcanzar un consenso sobre los plazos. Además, ha adelantado que la OTAN estudiará en su cumbre de diciembre si invita a Georgia al Plan de Acción para la Adhesión (MAP), considerada la antesala del ingreso.



Esperanzas de Georgia y amenazas de Rusia



Estas declaraciones avivan las esperanzas del país del Caúcaso de ingresar en la OTAN. Mientras, Rusia ya ha advertido de que considería la inclusión de Georgia en esta organización como una amenaza a su seguridad nacional.



En el contexto del actual conflicto en la zona, la posibilidad que Georgia fuera miembro de la organización de Atlántico Norte pondría en apuros a Rusia a la hora de ejercer demostraciones de fuerza como la reciente invasión del territorio georgiano a raíz de la declaración unilateral de independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Según estipula el artículo 5 de Tratado del Atlántico Norte de defensa mutua en caso de una agresión contra un estado miembro compromete a sus miembros a tomar las medidas necesarias incluyendo el empleo de la fuerza.



Así, la candidata a la vicepresidencia estadounidense, Sarah Palin, ha dado un paso al frente al afirmar que si Georgia es admitida en la OTAN, Estados Unidos se vería obligado a defender a su aliado de los ataques rusos. Palin ha calificado de "inaceptable" la invasión rusa de Georgia.



Alusiones a Rusia



Scheffer ha confirmado que el proceso de ampliación de la OTAN proseguirá. "Este proceso tiene como objetivo establecer la estabilidad y la democracia sobre la base del principio de la unidad territorial de los países", ha asegurado en una intervención ante los estudiantes y profesores de la Universidad de Tiflis.



El secretario general de la OTAN ha recalcado que "nadie tiene derecho de vetar" este proceso, en alusión a Rusia, que considera la ampliación de la Alianza una amenaza.



"La OTAN no cierra sus puertas a Rusia. Esto no sirve a nuestros intereses: Rusia es una realidad que no se puede ignorar", ha indicado. Al mismo tiempo, ha reiterado que Rusia debe revocar su decisión por la que reconoció la independencia de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia.



"Rusia misma se aisla. No es asunto nuestro castigar a Rusia, que ya ha sufrido pérdidas económicas", ha comentado Scheffer. "Los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN darán su primera evaluación en la reunión de diciembre en Bruselas", ha concluído.