El Gobierno elevará las becas para evitar que la vuelta al cole agudice la crisis

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha anunciado que el Gobierno aumentará la cuantía de las becas de educación en un promedio de un 6% y elevará el nivel de renta máximo para percibir estas ayudas en un 27% para ayudar a las familias que "menos recursos tienen" en la actual situación de crisis económica.



"El Gobierno se está preocupando y ocupando por tomar medidas que nos permitan estar más cerca que nunca de las familias en esta apertura de curso", ha asegurado, antes de subrayar que el Gobierno "va a seguir haciendo los deberes en materia de educación" y continuará ayudando "de forma intensa" a las familias "en estos momentos de dificultad".



Pajín ha detallado que la convocatoria general de becas recogerá un aumento del límite máximo de renta de un 27%, lo que permitirá llegar a más familias que el año pasado.



Esta medida se conjugará con un aumento de un 6% en la cuantía general de las ayudas, que será mayor para los estudiantes con menos recursos, cuyas becas aumentarán "de forma notable" en el capítulo de material escolar y ayuda para libros.



Nuevas becas



Además, Pajín ha adelantado que se creará una nueva modalidad de beca, denominada 'beca básica' para los alumnos no universitarios puedan afrontar la compra de material escolar y se establecerá un 'suplemento' para los alumnos que cursen estudios presenciales en ciudades de más de 100.000 habitantes.



La secretaria de Organización ha avanzado también que habrá también ayudas económicas para el estudio de títulos universitarios de grado, con el objetivo de que los estudiantes con menos recursos económicos puedan cursar los denominados 'master'.



Educación infantil



Otro de los frentes educativos que abrirán los socialistas es el nuevo plan para extender la generalización de la educación a los niños de cero a tres años, denominado 'Educa3'.



La dirigente socialista ha anunciado que su partido pondrá en marcha una batería de iniciativas parlamentarias para explicar las medidas de este plan de escolarización y para "denunciar" a las comunidades autónomas que "no cumplan con sus ciudadanos en educación pública" por entender que la escolarización de niños de cero a tres años es "una responsabilidad de todas las administraciones públicas".



Pajín ha asegurado que esta iniciativa no sólo fomentará la igualdad y la conciliación laboral sino que contribuirá a "la ocupación de primer orden de este Gobierno", la creación de empleo, con trabajo para "al menos" 3.568 nuevos maestros en educación infantil y casi 22.000 técnicos superiores en educación infantil, lo que obligará a aumentar la oferta de ciclos formativos superiores "al menos en un 60%".