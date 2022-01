Con la vuelta de los niños al 'cole' toca hacer números. Después de los gastos de las vacaciones,, al gasto en comedor y a las actividades extraescolares.En las últimos días, distintas organizaciones de consumidores han dado a conocer sus estudios sobre el dinero que tienen que desembolsar las familias. La Federación de Usuarios Consumidores Independientes ( FUCI ) cifra el coste medio de la 'vuelta al cole' en 825 euros por alumno (desde los 528 euros que cuesta en un colegio público hasta los 1.164 de un centro privado pasando por los 783 de un centro concertado).Por su parte, el estudio de la Unión de Consumidores de España ( UCE ) afirma que la 'vuelta al cole' puede costarde un niño de Primaria que estudie en un centro públicoUno de los mayores gastos es el del uniforme. El estudio de FUCI señala que, mientras que el desembolso inicial para la ropa de un niño que va a un colegio público es de unos 135 euros, el uniforme supone unos. Un uniforme de chica, según la UCE, puede valer de 289 a 526 euros; el de chico oscila entre los 310 y los 542 euros.Lasólo se paga en los privados, donde puede alcanzar losLos libros de texto son otro de los gastos más importantes de la vuelta al cole. Según la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza ( Anele ), el. El precio de los libros de texto ha subido en el último año un 3,8% Pero el precio varía dependiendo del nivel educativo (, según FUCI) y de la comunidad autónoma por el tipo de ayudas que tienen las comunidades autónomas.Es precisamente lo que hace que la 'vuelta al cole' sea más o menos gravosa para las familias, ya que hay gobiernos regionales que tienen un sistema de préstamo de los manuales.Según Anele, else aplica en la educación obligatoria dey en Primaria y primero y segundo curso de ESO en. Ense prestan los libros a lasEn, y en otras autonomías, comoen algunos niveles educativos que se pueden canjear en librerías.combina lasPero no sólo hacen falta libros, también son necesarios los cuadernos, los bolígrafos, las pinturas, la mochila, etc. En totalque hay que sumar a la cuenta final.Si el niño se queda a comer en el comedor el, según FUCI. La UCE aporta datos por comunidades:a los poco más deSi al colegio no se puede ir andando o los padres no pueden llevar a los niños en coche, hay que pagar también el autocar escolar: desde los, 100 euros de los centros concertados y losLas asociaciones de consumidores dan varios consejos para reducir el gasto:- Lo primero aprovechar todas las ayudas y becas que concede el Ministerio de Educación y los Gobiernos autonómicos. para cubrir el sobregasto de la vuelta al cole por los elevados intereses a los que se presta.. La compra de algunas cosas puede aplazarse.- Antes de comprar hay quedel anterior curso: cuadernos, pinturas, bolígrafos, etc.. Las 'marcas blancas' pueden reducir la cuenta final un 30%.