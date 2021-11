El vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se ha convertido este domingo en el aspirante del Partido Socialdemócrata (SPD) a quitarle el puesto a su jefa, la canciller federal Angela Merkel, una misión que contrasta con suDe ministro casi invisible en tiempos de Gerhard Schröder, Steinmeier pasó a suceder al frente de Exteriores al carismático Joschka Fischer y a ser ahora unSteinmeier no ha sido hasta ahora un hombre fuerte en su partido y sin embargo estáEl político da la impresión de que los grandes cometidos le llegan sin pelearlos, aunque detrás de los objetivos logrados hayAsí fue cuando ocupó el cargo de ministro de la Cancillería, que ejerció con moral de "hombre a la sombra" de Schröder, encargado de de asumir las labores más ingratas.Pocos le veían capaz de hacer olvidar a Fischer, el líder verde que revolucionó a su paso Exteriores, pero que pasó a la retaguardia con la derrota de Schröder frente a Merkel en el año 2005.La canciller encontró en el jurista Steinmeier, un ministro que cuadraba en sus anhelos de mostrar una Alemania conciliadora y, muy de acuerdo con el talante de la líder alemana. Pero también un número dos dispuesto a mostrar unDesde que al cargo de Exteriores se sumó el de vicecanciller -en noviembre del 2007, por la dimisión de su correligionario y ministro de Trabajo, Franz Müntefering-, Steinmeier apretó tanto a Merkel como al jefe de su partido, Kurt Beck.El ministro escaló posiciones en los índices de popularidad gracias aen regiones en crisis como Afganistán, mientras que a Beck se le veía cada vez más hundido en su condición de líder "provincial" -o sea, primer ministro del estado de Renania Palatinado.Steinmeier,, ingresó en el SPD en 1975, pero no hizo una carrera relevante en la formación hasta convertirse en 1991 en, por entonces primer ministro de Baja Sajonia.Desde ese puesto se convirtió en secretario de Estado de la Cancillería Federal y en julio de 1999 pasó a ser. Éste es un puesto clave en el Gobierno alemán, ya que dirige el gabinete del canciller y es su lugarteniente de puertas adentro.A pesar de no ser un hombre conocido por la opinión pública alemana, y menos aún por la europea, Steinmeier fue durante la era Schröder uno de los políticos más poderosos de Alemania.Steinmeier se encargaba hasta ahora además de coordinar el conjunto de la política gubernamental y como tal se le atribuyó el papel deEl propio Schröder confesó en alguna ocasión que, aparte de su esposa Doris, tenía una confianza ilimitada en Steinmeier, con quien trabajó 15 años codo con codo.Su designación está destinada, por tanto, a, que representa Beck.