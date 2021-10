Garmendia: "No podemos permitir no tener ninguna universidad entre las 100 mejores de Europa"

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha dicho que en España "no nos podemos permitir no tener ninguna universidad entre las 100 mejores de Europa". Ha sido en Los Desayunos de Televisión Española, donde ha insistido en que nuestro país ha de tener el mismo modelo de investigación que de los países más avanzados del mundo como Alemania o Francia.



"La investigación tiene que ser un motor de crecimiento en una economía como la nuestra" ha dicho Garmendia, que ha hablado de la necesidad de "reformar el modelo universitario para conectarlo con la investigación y el tejido productivo". "Hay que fomentar el emprendizaje", ha añandido.



Preguntada sobre la mala posición de las universidades españolas en los rankings internacionales, Garmendía ha dicho que "no nos merecemos" que ninguna institución española está entre las 100 mejores de Europa. Y a este respecto ha dicho que aunque "hay que apoyar la independencia de las universidades", éstas tienen también que adoptar nuevos retos.



Crisis económica



Sobre la crisis, la ministra ha dicho que "los datos económicos no son buenos" pero los ha enmarcado en "una coyuntura internacional complicada". Garmendia, que formó parte de la Junta Directiva de la CEOE, ha asegurado que entonces eran conscientes de que teníamos "un crecimiento que no se correspondía a unos estandares normales", pero ha añadido que "en ningún momento se preveía un escenario a corto plazo como ha ocurrido".



La ministra ha insistido en el mensaje del Gobierno que que no va a haber recortes en materia social y educativa y ha añadido que en su ministerio tienen presupuesto suficiente. "El déficit público no nos tiene que dar miedo, lo que hay que ver hasta cuándo y a dónde nos va a llevar", ha añadido.



La economía del futuro



Para reforzar la economía ante las dificultades, Garmendia apuesta por los sectores emergentes que "más conectados con la ciencia y la tecnología deben tener un peso más importante" en el futuro.



Esos sectores son: la salud, la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la comunicación y las energías renovables y contra el cambio climático.



Las preguntas de los usuarios



Los ciudadanos preguntado a la ministra a través de Rtve.es y el correo electrónico, losdesayunos.tve@rtve.es. Alberto Sánchez, un científico español en el Reino Unido, ha preguntado si podrá volver a España a investigar.



Garmendia ha respondido reconociendo que "no tenemos una masa crítica de científicos sufiente" y ha añadido que surgirán nuevas oportunidades con la reorganización del espacio universitario y de investigación. Garmendia ha aludido a la Estrategia Universidad 2015 que esta tarde presentará a las Comunidades Autónomas.



Francisco Escobar, profesor titulado de la Universidad de Alcalá de Henares, ha preguntado sobre si los profesores titulados cobrarán más de 1.800 euros a lo que ha respondido diciendo que "mejora retributiba es una asignatura pendiente pero no debe darse per se, sino que tiene que ir acompañada de una mayor eficiencia".