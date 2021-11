Margaret Thatcher sufre demencia senil, según revela su hija en un libro

"Antes no tenías que repetirle las cosas dos veces, ahora pregunta lo mismo una y otra vez"

Carol Thatcher, la hija de la "Dama de Hierro", Margaret Thatcher, ha revelado que su madre sufre demencia senil. Lo hace en su nuevo libro, que saldrá publicado el domingo, en el que rcuenta que la memoria de su madre comenzó a fallar durante una cena en el año 2000.



"Casi me caigo de la silla", declaró su hija al ver cómo le fallaba la memoria a su madre. En el libro, Carol afirma que el cerebro de su madre había sido siempre una esponja para toda la información, pero que hace unos ocho años comenzó a fallar, justo una década después de dejar el poder.



Según cuenta, su madre comenzó a confundir las guerras de Bosnia y las Maldivas. "Tenía 95 años, pero yo siempre pensaba que nunca envejecía", dice Carol. El impacto fue mayor porque Margaret siempre había tenido una gran memoria.



La hija de Thatcher sigue describiendo cómo los signos de demencia comenzaron a surgir poco a poco. "Mientras que antes nunca tenías que decirle nada dos veces, porque siempre había archivado todo en su formidable memoria, ahora mamá comenzaba a preguntar las mismas cosas una y otra vez inconscientemente", escribe.



"Las preguntas podían ser poco importantes, del tipo '¿A qué hora viene mi coche?', pero necesitaba repetirlas varias veces", cuenta Carol mientras cuenta cómo ha aprendido a ser paciente con su madre y a comprender que no se trataba de nada personal. "Simplemente está en otro mundo, en el que no puedes entrar", dice.



Carol Thatcher también describe una de las peores partes de que su madre sufra de demencia, tener que recordarle que su marido, Sir Denis, había fallecido. Porque Margaret se olvida de que murió de cáncer de páncreas hace cinco años.



Margaret Thatcher fue la Primera Ministra británica de 1979 a 1990, época en la que se ganó el apodo de "La Dama de Hierro". En 2002 los médicos le recomendaron que dejara de hacer intervenciones en público tras sufrir dos apoplejías menores.