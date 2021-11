A tan solo 48 horas de que comience el XVI Congreso Nacional del PP en Valencia, no hay ánimo de revancha. El presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dicho que "no va a por nadie" después de las críticas recibidas en las últimas semanas. Su intención es hacer una dirección de "integración", aunque ha apuntado a que "no caben todos".

Rajoy ha señalado sobre sus lunes negros que, aunque uno debe estar preparado para las críticas, "hay cosas que no son agradables" y "que es mejor olvidar". El líder de la oposición ha hecho estas declaraciones en el programa de RNE 'En días como hoy'.

Uno de los más críticos ha sido el secretario de Comunicación del Partido Popular, Gabriel Elorriaga. Mariano Rajoy se ha mostrado contundente cuando el director del programa, Juan Ramón Lucas, le ha preguntado por cómo se sintió al leer el artículo que su colaborador escribió en El Mundo: "Hay cosas que pasan y que es mejor olvidar".

Rajoy, no obstante, ha señalado que si algo ha sacado de positivo es "el afecto sincero y desinteresado de mucha gente, de muchos que no le conocen de nada". Unos apoyos que le van a obligar a trabajar por el interés público "al cuadrado".

De María San Gil ha dicho que siente que haya abandonado finalmente la política y que espera que en el futuro pueda volver. La presidenta del PP en el País Vasca dejó la redacción de la ponencia política del congreso del PP por diferencias "fundamentales de criterio". San Gil argumentó que se iba porque había perdido la confianza en Rajoy.

Un partido para "12 o 13 millones de españoles"

Una vez pasado el vendaval y descartadas las candidaturas alternativas, lo que quiere Rajoy es que el Congreso "lo gane el Partido Popular".

El líder ha asegurado que quiere un partido "abierto, donde se puedan sentir cómodos sus votantes y otros españoles".

Lo más importante, comenta, es que el PP tiene que ser un partido "más abierto" y "una opción a la que voten no sólo los 10,4 millones de sus votantes, sino 12 o 13 millones de españoles". Tiene que ser un partido "moderado", ha añadido.



Rajoy ha repasado los principios del Partido Popular y ha reivindicado el centro. El centro "no es una ideología es una actitud ante la vida, es capacidad para dialogar con todos". Rajoy cree que esta actitud es la que tiene la sociedad española, vote a quien vote.

Candidato para 2012

Sobre las próximas elecciones generales, Rajoy ha asegurado que será el partido el que tenga que decidir si él será el candidato a La Moncloa para 2012, pero que, para ello, "va a trabajar". Su "voluntad" es presentarse para ser candidato "porque se pueden ganar las próximas elecciones y porque se lo ha pedido mucha gente".

Si no tuviera "ganas, fuerza, empuje y convicción de ganar", no se presentaría, ha añadido.

Sobre las candidaturas alternativas, como las que han intentado presentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el ex ministro Juan Costa, ha destacado que si al final no se han presentado es porque no tenían los apoyos suficientes.

Secretismo sobre su equipo

El líder de la oposición sigue sin soltar prenda sobre su equipo. Mariano Rajoy ha recordado que los estatutos no le obligan a dar nombres antes del congreso. Preguntado sobre si Pío García Escudero va a ser secretario general y Esteban González portavoz del partido, ha dicho que "es una opción como otras muchas". Ha dicho de ambos que son "dos personas capaces y competentes", pero que hay más miembros del PP con ese perfil.

Relación con Aznar

Preguntado sobre cómo se lleva con el presidente de honor del PP, Mariano Rajoy ha subrayado que su relación con Aznar "es muy buena, pero no intensa" porque él sigue en primera línea de la política y el ex presidente del Gobierno la abandonó hace ya cuatro años.

La última vez que hablaron fue el pasado lunes, precisamente, para decidir qué día iba a hablar en el congreso del partido. Finalmente Aznar y Fraga intervendrán el sábado en lugar del domingo, para evitar que el cónclave acabe tarde, según Rajoy.