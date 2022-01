Del "Yes, we can" al "We dit it". Del "Podemos" al "Lo hicimos". La página web de Barack Obama da la bienvenida con este mensaje triunfalista después de conseguir los 2.118 delegados necesarios para hacerse con la candidatura demócrata de su partido. Obama ha hecho historia al ser el primer afroamericano que luchará contra los republicanos por llegar a la Casa Blanca.

Mientras el senador de Illinois ha celebrado su victoria afirmando que ha acabado "una travesía histórica y comienza otra", su rival, la senadora por Nueva York, Hillary Clinton, felicita a Obama pero no aclara su futuro. "No voy a tomar ninguna decisión esta noche", ha afirmado.

Esta resistencia a tirar la toalla, a pesar de haber reconocido horas antes ante los suyos que estaba "abierta" a ofrecerse como vicepresidenta, se escenifica en su web que horas después de su derrota da la bienvenida con un "Be one of 18 million. Stand with Hillary", es decir, "Sé uno de los 18 millones. Apoya a Hillary", como si todavía quedara posibilidades de aspirar a la nominación demócrata.

La victoria de Barack Obama, el primer candidato negro a la Casa Blanca, pone fin a la dura batalla en el Partido Demócrata entre el senador de Illinois y la senadora por Nueva York.

Obama ha ido escalando posiciones paso a paso en estas elecciones primarias, en las que los dos demócratas han luchado de forma encarnizada por conseguir esos 2.118 delegados necesarios para conseguir la candidatura presidencial en la convención que su partido celebrará en Denver (Colorado) a finales de agosto.

Primarias en Montana y Dakota del Sur

Este martes las primarias, las últimas votaciones de todo el proceso, eran en Montana y Dakota del Sur. Obama ha ganado en el primer estado y Hillary, en el segundo, pero el senador no ha tenido que esperar a los resultados para proclamarse vencedor gracias a una oleada de apoyos de superdelegados (cargos electos del partido que votan a quien quieren) logrados en las últimas horas.

El senador de Illinois ha conseguido finalmente 2.156 delegados (38 más de los necesarios) frente a los 1.933 que ha obtenido Hillary Clinton, aunque en votos, el primero solo se ha hecho con un 0,04% más que la segunda.

Los detalles de esta lucha se pueden leer en el blog de la corresponsal de TVE, Anna Bosh, que está siguiendo las primarias.

La "travesía histórica"

Barack Obama, en un tono triunfalista pero muy conciliador, ha afirmado rotundo que será el candidato demócrata para la presidencia de Estados Unidos. En un discurso ante sus seguidorers en St. Paul (Minesota), que acogerá la Convención Repúblicana en septiembre.

"Hoy acaba una travesía histórica y comienza otra, una travesía que traerá un nuevo y mejor día para Estados Unidos", ha dicho Obama.

Obama ha tenido palabras de agradecimiento hacia Hillary Clinton por "haber inspirado a millones de votantes". Ha dicho que la senadora ha hecho historia, "no sólo porque es una mujer que ha hecho algo que ninguna otra había logrado, sino porque es una líder que inspira a millones de estadounidenses con su fortaleza, su coraje y su compromiso", ha señalado.

Obama ha reconocido los múltiples logros que Clinton ha conseguido a lo largo de su trayectoria, y ha asegurado que cuando finalmente se gane la batalla por la cobertura sanitaria universal en este país, "ella será la figura central de esta victoria".

"Nuestro partido y nuestro país son mejores gracias a ella, y soy un mejor candidato por haber tenido el honor de competir con Hillary Clinton", ha dicho Obama.

"Trabajemos juntos, unámonos en un esfuerzo común para dar un nuevo futuro a Estados Unidos", ha subrayado.

Obama no ha aclarado si contará con Clinton como vicepresidenta en caso de llegar a la Casa Blanca, pero Obama es consciente de que la senadora cuenta con el voto de la clase obrera y de los hispanos, dos grupos que se le han resistido en las urnas.

Clinton felicita a Obama, pero no aclara su futuro

Hillary Clinton saltó a la arena tras conocer que había ganado en Dakota del Sur y sabiendo que Obama había rebasado ya los 2.118 delegados. Sin embargo, no hizo referencia en ningún momento a este hecho en una comparecencia que resultaba desconcertante.

Muchos esperaban que tirara directamente la toalla, como se había anunciado horas antes aunque luego su jefe de gabinete lo desmintiera. Pero ha dejado la puerta abierta.

Desde Nueva York, Clinton ha felicitado a Obama por la "extraordinaria campaña", pero lejos de reconocer su derrota ha anunciado que "no iba a tomar ninguna decisión esta noche" porque antes quería "en los próximos días" consultar con los líderes del partidos el camino a seguir.

"Sois muchos los que habéis votado por mí, y quiero escuchar vuestras voces", ha manifestado la senadora, quien ha recordado que ha obtenido 18 millones de votos y que ha ganado en los estados clave del país.

Clinton ha asegurado que ha sido un honor disputar la campaña con Obama y ha afirmado que uno de sus objetivos es la unificación del partido demócrata para retomar la Casa Blanca el 4 de noviembre.

Clinton se ofrece como "vicepresidenta"

A pesar de no reconocer su derrota y dejar la puerta abierta después de saber que Obama va a ser el candidato demócrata, Hillary Clinton, se había ofrecido como vicepresidenta horas antes.

Lo hizo en una videoconferencia con legisladores de Nueva York. Clinton aseguró que estaba "abierta" a la posibilidad de incorporarse a la candidatura de Obama como vicepresidenta.

Según apunta El Mundo, la moneda de cambio para otorgar su apoyo podría ser que Obama asumira la deuda de 14 millones de euros que tiene Hillary de su campaña. Suele ser tradicional que el ganador asuma la cantidad aunque esta vez la cifra es muy elevada. El senador de Illinois ha conseguido recaudar 154 millones.

McCain califica a Obama como un "adversario formidable"

El candidato presidencial republicano, John McCain ya tiene rival en su lucha por llegar a la Casa Blanca. Tras conocer con quién disputará la presidencia ha asegurado que Obama es un "adversario formidable". De Clinton ha destacado su "tenacidad y valor".

Obama, por su parte, ha afirmado que Mc Cain "no supone un cambio", cuando ha dado su apoyo a George Bush el 95% del tiempo.

Prensa de EE.UU

La prensa de Estados Unidos analiza cuáles han sido los factores de la derrota de Hillary. The Wall Street Journal habla de mala gestión y del factor "matrimonial". El mayor error, para este rotativo, fue la incapacidad de la senadora para organizar a los votantes en "caucus", las asambleas populares que dieron la ventaja a Obama.