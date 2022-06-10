¡Vicky el vikingo y la oveja Shaun protagonizan el cine de la semana en Clan!

Si el fin de semana te pilla ocupado y no puedes ver las pelis en Clan...¡no te preocupes! A partir de ahora, también puedes verlas a través de nuestra web y las apps del canal cuando quieras y a la hora que quieras. Ya sea en el botón de Directo o en nuestra sección Cine Clan, disfruta del mejor cine infantil y familiar a cualquier hora.

Para el viernes a las 21:15...'Vicky el Vikingo: La espada mágica' Vicky, el hijo de Halvar, jefe del pueblo vikingo Flake, es un niño peculiar. No es fuerte, ni grande como todos los vikingos, pero es muy inteligente y sabe encontrar la solución para todo tipo de problemas. Cine Clan - 'Vicky el Vikingo: La espada mágica' Fotograma 1 Cuando su padre le roba a su gran enemigo la espada mágica de Odín que convierte todo en oro, la codicia se apodera de los vikingos y se desata el caos en la aldea. Cine Clan - 'Vicky el Vikingo: La espada mágica' Fotograma 2 Vicky, su padre y sus valientes amigos se embarcarán en una nueva aventura para tratar de volver a la normalidad, haciendo frente a olas gigantes, peligrosos villanos, antiguas leyendas y dioses. Cine Clan - 'Vicky el Vikingo: La espada mágica' Fotograma 3 Disponible durante todo un mes AQUÍ

Para el sábado a las 21:20...'La oveja Shaun. La película: Granjaguedon' Una adorable extraterrestre de asombrosos poderes aterriza cerca de la granja Mossy Bottom. La oveja Shaun ve en ella una oportunidad de diversión alienígena. Cine Clan - 'La oveja Shaun. La película: Granjaguedon' Fotograma 1 Pero antes ha de evitar que su nueva amiga sea capturada por una siniestra organización. Disponible durante toda una semana AQUÍ