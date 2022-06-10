¡Vicky el vikingo y la oveja Shaun protagonizan el cine de la semana en Clan!
'La oveja Shaun. La película: Granjaguedon' y 'Vicky el Vikingo: La espada mágica', dos películas de aventuras y comedia para disfruntar de una buena sesión de cine en casa
Para el viernes a las 21:15...'Vicky el Vikingo: La espada mágica'
Vicky, el hijo de Halvar, jefe del pueblo vikingo Flake, es un niño peculiar. No es fuerte, ni grande como todos los vikingos, pero es muy inteligente y sabe encontrar la solución para todo tipo de problemas.
Cuando su padre le roba a su gran enemigo la espada mágica de Odín que convierte todo en oro, la codicia se apodera de los vikingos y se desata el caos en la aldea.
Vicky, su padre y sus valientes amigos se embarcarán en una nueva aventura para tratar de volver a la normalidad, haciendo frente a olas gigantes, peligrosos villanos, antiguas leyendas y dioses.
Disponible durante todo un mes
Para el sábado a las 21:20...'La oveja Shaun. La película: Granjaguedon'
Una adorable extraterrestre de asombrosos poderes aterriza cerca de la granja Mossy Bottom. La oveja Shaun ve en ella una oportunidad de diversión alienígena.
Pero antes ha de evitar que su nueva amiga sea capturada por una siniestra organización.
Disponible durante toda una semana
Para el sábado a las 22:50...'El caballero oscuro'
Después de derrotar a la Orden de las Sombras y frustrar al jefe de la mafia Carmine Falcone en 'Batman Begins', Bruce Wayne vuelve a enfundarse el traje del hombre murciélago para combatir el crimen en Gotham.
Con Falcone fuera, el mafioso Salvatore Maroni se ha hecho con el control en la ciudad y parece que la lucha de Batman frente a los criminales será interminable. Por suerte, la ciudad cuenta ahora con Harvey Dent, un nuevo Fiscal del Distrito caracterizado por su mano dura contra el crimen, lo que da un aire de esperanza a Gotham y permite que Bruce se centre en Rachel Dawes, el amor de su vida y la única que conoce su verdadera identidad.
Sin embargo, la llegada de un nuevo villano a la ciudad destruirá todos los planes de Batman. Se trata de El Joker, un psicópata retorcido y sádico, con una morbosa fascinación por todo lo que rodea al murciélago. Pronto comenzará a sembrar el pánico y a causar estragos en Gotham, convirtiéndose en el peor enemigo posible para El caballero oscuro.
Disponible a la misma hora