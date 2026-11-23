El testimoni de Francisco Marco, un dels mes esperats del cas Andic
- L'investigador Francisco Marco intenta desmuntar el suposat mòbil econòmic atribuït a Jonathan Andic
- També han declarat l'advocat Joan Roca i l'assessor de comunicació de la patrimonial de la família
El detectiu Francisco Marco ha estat un dels testimonis més esperats en una nova jornada de declaracions del cas Andic. La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Martorell, Raquel Nieto, l'ha interrogat durant més d'una hora, entre d'altres, sobre les seves suposades filtracions als mitjans, després de les declaracions en què assegurava que els investigadors haurien falsejat proves per atribuir la mort d'Isak Andic al seu fill, Jonathan Andic.
Durant la seva compareixença, Marco ha hagut d'aclarir el seu paper en les filtracions a la premsa. Segons fonts presents a la declaració, la magistrada considera que fins a la seva irrupció en la causa com a perit no s'estaven filtrant elements del procediment. La jutgessa fins i tot l'ha advertit que podria deduir testimoni contra ell si continua fent valoracions públiques sobre una investigació encara oberta.
L'informe que compara dues caigudes
L'investigador ha estat preguntat per l'extens informe pericial encarregat per la defensa de Jonathan Andic, que analitza una caiguda que Isak Andic va patir el febrer del 2024 a la seu de Mútua Universal a Barcelona i la compara amb la que va acabar causant-li la mort a Collbató. Els perits sostenen que ambdues situacions presenten un patró compatible amb una pèrdua sobtada de l'equilibri, amb un impuls "incontrolable" cap endavant i sense reflexos de protecció amb les mans.
Quan se li ha preguntat sobre el contingut de l'informe, Marco ha demanat ser considerat perit i no testimoni. Finalment, ha explicat que la prova pericial encara no ha conclòs ni s'ha incorporat al procediment judicial. Per aquest motiu, la instructora l'ha mantingut com a testimoni i l'ha informat que serà citat més endavant en qualitat de perit.
La defensa busca rebatre el mòbil econòmic
La jornada també ha inclòs les declaracions de Germán Castejón, assessor en la planificació del patrimoni d'Isak Andic, i de l'advocat Joan Roca, implicat en la constitució de la fundació filantròpica que volia impulsar el fundador de Mango.
⚖️ Dos testimonis clau entren en escena en el cas de la mort d'Isaak Andic. La defensa intenta rebatre la teoria d’un possible interès econòmic | @RTVECatalunya https://t.co/Yo0ybZptjK— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 23, 2026
La defensa pretén reforçar la tesi que no existia cap mòbil econòmic que pogués beneficiar Jonathan Andic. A més, es considera reforçada després que l'Audiència de Barcelona hagi deixat oberta la possibilitat que la mort es produís per una caiguda accidental. Les declaracions es reprendran a mitjans de desembre.