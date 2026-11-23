El 99% de les dones denuncia violències sexuals a l'oci nocturn, segons l'Observatori Noctàmbul@s
- Nou de cada deu dones asseguren haver patit alguna situació de violència sexual en espais d’oci nocturn durant l’últim any
- L’informe també detecta una gran diferència entre les agressions que relaten les dones i el reconeixement que en fan els homes que les exerceixen
El 99% de les dones afirma haver viscut alguna forma de violència sexual en entorns d’oci nocturn, segons el sisè informe de l’Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat. L’estudi, elaborat a partir de més d’un miler d’enquestes arreu de l’Estat, alerta de la persistència d’aquestes conductes i posa el focus en la distància existent entre les experiències denunciades per les víctimes i la percepció dels agressors.
Les dades mostren que nou de cada deu dones han patit alguna situació d’aquest tipus en l’últim any. Entre les formes de violència més habituals hi ha la insistència davant una negativa, assenyalada pel 82% de les enquestades, i els tocaments no consentits, que afecten el 69% de les participants. A més, prop d’un 21% assegura haver estat víctima d’agressions sexuals amb penetració.
La figura de l'“agressor fantasma”
L’informe identifica el fenomen conegut com a “agressor fantasma”, que descriu la diferència entre el volum de violències sexuals que declaren les dones i el baix percentatge d’homes que admeten haver-les exercit.
Així, mentre gairebé set de cada deu dones asseguren haver patit tocaments no desitjats, només un 5,9% dels homes enquestats reconeix haver protagonitzat aquest comportament. Els responsables de l’estudi consideren que aquesta bretxa evidencia la manca d’assumpció de responsabilitats davant determinades conductes normalitzades en espais d’oci.
Malgrat això, la majoria dels participants afirmen identificar aquestes situacions quan les presencien. De fet, el 97,4% de les persones enquestades assegura haver observat algun episodi de violència sexual contra dones en contextos d’oci nocturn.
Com reaccionen les víctimes davant les agressions
L’estudi també analitza les respostes que donarien les dones davant diferents tipus d’agressions. Davant situacions considerades de baixa o mitjana intensitat, la reacció més habitual seria enfrontar-se directament a l’agressor, una opció escollida per entre el 67% i el 70% de les participants.
Allunyar-se de l’espai on s’ha produït l’agressió és la segona resposta més freqüent. En canvi, quan es tracta de violències de més gravetat, guanyen pes els recursos institucionals, com els punts lila o els protocols específics d’atenció i suport.
L’informe apunta, però, que aquestes respostes són hipotètiques i que en situacions reals poden intervenir factors com la por, el bloqueig o el cansament acumulat davant unes violències que moltes dones identifiquen com a estructurals.
Repensar la submissió química
Un altre dels aspectes analitzats és la percepció de la submissió química. Vuit de cada deu persones associen aquest concepte exclusivament a l’administració involuntària de substàncies a la víctima.
Els autors de l’estudi plantegen ampliar aquesta mirada i incloure també aquells casos en què l’agressor s’aprofita de l’estat de vulnerabilitat d’una persona que ha consumit alcohol o drogues de manera voluntària. Aquesta perspectiva permetria abordar de manera més àmplia les violències sexuals vinculades al consum de substàncies i evitar diferències en la consideració de les víctimes.
Reforçar les polítiques de prevenció
L’informe reconeix els avenços legislatius impulsats els darrers anys en matèria de violència sexual, però assenyala que encara falten recursos, coordinació institucional i estratègies integrals de prevenció.
En aquest sentit, els responsables del treball reclamen més implicació de les administracions, així com un increment dels pressupostos destinats a sensibilització, prevenció i atenció a les víctimes.
Més d’un miler de participants
L’estudi s’ha elaborat a partir de 1.083 enquestes realitzades en quinze comunitats autònomes. La majoria de respostes corresponen a dones (993), mentre que també hi han participat 70 homes, 15 persones no binàries i quatre persones que s’identifiquen amb altres identitats de gènere. El document actualitza les dades recollides en l’anterior edició, publicada fa vuit anys.