Detinguts a Catalunya dos presumptes gihadistes vinculats al Dáesh
- La Policia Nacional deté a Barcelona i Tarragona dos presumptes gihadistes radicalitzats amb suport de l'FBI en una operació antiterrorista
La Policia Nacional ha detingut a les províncies de Barcelona i Tarragona dos presumptes gihadistes simpatitzants de l'organització terrorista Dáesh. Els dos arrestats estan investigats per presumptes delictes d'adoctrinament i capacitació terrorista després que els investigadors detectessin un elevat grau de radicalització en els postulats violents de l'autodenominat Estat Islàmic.
“🚨 La Policia Nacional deté a Barcelona i Tarragona dos presumptes gihadistes radicalitzats amb suport de l'FBI en una operació antiterrorista | @CarolEspona @policia pic.twitter.com/KzK3dq9eVy“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
La col·laboració de l'FBI, determinant
La investigació ha comptat amb la col·laboració internacional de l'Federal Bureau of Investigation (FBI) dels Estats Units. Segons ha informat la Policia Nacional, les autoritats nord-americanes van alertar sobre la presència a la província de Tarragona d'un individu que mostrava una intensa activitat relacionada amb continguts extremistes vinculats a Dáesh. A partir d'aquest avís es va iniciar una investigació que va permetre identificar i seguir les activitats dels sospitosos.
Els agents especialitzats en informació van comprovar que el principal investigat accedia de manera sistemàtica a plataformes i repositoris web amb contingut gihadista radical.
Les indagacions també van revelar que extremava les mesures de seguretat, tant en l'àmbit físic com en el digital, per evitar ser detectat pels cossos policials. Segons la investigació, els dos homes consumien de manera habitual propaganda i materials vinculats a les estructures de comunicació de Dáesh.
Detencions per prevenir riscos per a la seguretat
Durant les investigacions, els policies van identificar una segona persona vinculada al principal sospitós. Aquest individu també realitzava consultes i cerques relacionades amb contingut extremista. Entre els elements analitzats pels investigadors hi havia algunes investigacions orientades a un possible viatge a un país de l'Orient Mitjà amb l'objectiu de participar en activitats relacionades amb la gihad violenta. Aquest fet va incrementar la preocupació dels responsables de la investigació davant el risc potencial que podien representar.
Les detencions es van precipitar davant el grau de radicalització detectat i la valoració policial sobre el risc que suposaven per a la seguretat. L'operació ha estat desenvolupada conjuntament per la Comissaria General d'Informació i la Brigada Provincial d'Informació de Tarragona, sota la coordinació del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional. Els arrestats han quedat a disposició judicial mentre continua la investigació per determinar l'abast de les seves activitats i possibles connexions.