El Festival Peralada celebra 40 anys de cultura amb una gran nit lírica
- La soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim inauguren una edició marcada per l'excel·lència artística i la creació contemporània
- El certamen tindrà lloc del 17 de juliol al 28 d'agost en diversos espais emblemàtics del recinte de Peralada, mentre espera recuperar ben aviat els històrics Jardins
El Festival Peralada dona el tret de sortida a una edició especial que commemora els seus 40 anys d'història. Fins al 28 d'agost, el certamen convertirà diversos espais del recinte de Peralada en escenaris de referència per a la música, la dansa i les arts escèniques.
Aquesta edició tan especial es desplegarà entre l'església del Carme, el claustre, el Mirador del Castell i el Celler Peralada, mentre l'organització manté viu el desig de poder tornar aviat als emblemàtics Jardins, escenari icònic de la història del festival.
Una obertura amb grans veus
La soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim inauguraran el festival amb un recital dedicat a l'òpera italiana i francesa. Dues de les veus més reconegudes del panorama internacional compartiran escenari en una proposta que promet ser un dels moments destacats de l'aniversari.
El concert proposa un viatge emocional per algun dels passatges més emblemàtics de l'òpera italiana i francesa, amb obres de Puccini, Verdi, Cilea, Gounod i Massenet. Més enllà d'una successió d'àries, la proposta es presenta com un recorregut expressiu que transita de la delicadesa més íntima al dramatisme més intens.
Entre la tradició i la creació
La programació reuneix artistes de prestigi com Bryn Terfel, Sara Blanch, Michael Spyres, Jordi Savall o Sílvia Pérez Cruz, però també reforça la seva aposta per la nova creació amb diverses estrenes absolutes i produccions pròpies.
La programació també reforça la seva aposta per la creació contemporània amb estrenes absolutes com 'Diario di una madre', d'Alberto García Demestres amb textos de Cristina Pavarotti, i 'Estètica i massacre', de Carles Prat. A més, el festival celebrarà els deu anys del Trio Fortuny i del Campus Peralada, dos projectes que exemplifiquen la seva vocació formativa i de suport als creadors.
Mirada de futur
La presidenta del Festival Peralada, Isabel Suqué Mateu, ha destacat que aquest aniversari representa "la continuïtat d'un projecte que entén la cultura com un espai de llibertat i inspiració". Un llegat iniciat fa quaranta anys per Carmen Mateu i Arturo Suqué que avui continua creixent amb una clara vocació internacional.
En la mateixa línia, el director artístic del festival, Oriol Aguilà, ha definit aquesta edició com "una celebració de la vida". Segons explica, el 40è aniversari no mira enrere amb nostàlgia, sinó que reivindica el festival com un projecte viu, en constant evolució i amb la voluntat de continuar generant experiències artístiques compartides.
Més que una celebració del passat, el 40è aniversari es planteja com una declaració d'intencions. Amb el lema '40 anys en camí', Peralada reivindica el seu paper com a espai de trobada entre patrimoni, talent emergent i innovació artística, consolidant-se com una de les grans cites culturals de l'estiu a Catalunya.