Tall del Trambesòs per les obres de Glòries fins al setembre
- Les línies T4, T5 i T6 estaran tallades durant l’estiu per canviar el traçat del tramvia a l’àmbit de Glòries
- Les obres per desdoblar les vies en un petit tram de les línies T5 i T6 continuaran fins a la primavera de 2027
Barcelona afronta un nou episodi d’obres al tramvia que provoca des d'aquest divendres un tall parcial del Trambesòs. L’actuació, que s'allargarà fins el 13 de setembre, se centra a l’entorn de la plaça de les Glòries, un punt clau de la mobilitat metropolitana on es remodelen infraestructures per adaptar-les a la futura connexió per la Diagonal.
Les afectacions impacten directament en tres línies: la T4 queda interrompuda entre Verdaguer i El Maresme, mentre que les línies T5 i T6 no circulen entre Ciutadella-Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals.
A més, aquestes dues últimes línies mantindran afectacions parcials fins a la primavera del 2027, en el marc d’un projecte més ampli que busca completar la connexió de la xarxa tramviària a la Diagonal, iniciada els últims anys.
Busos substitutoris i alternatives de transport
Per garantir la mobilitat, s’han habilitat dues línies especials d’autobús que reprodueixen el recorregut i les parades del tramvia afectat. Tot i això, les autoritats recomanen utilitzar alternatives com el metro (L1, L2 i L4), diverses línies d’autobús i la R1 de Rodalies, especialment en trajectes entre Sant Adrià i el centre de Barcelona.
Aquest dispositiu busca absorbir part dels 2,7 milions de desplaçaments afectats, amb una mitjana de 37.500 viatgers diaris durant les setmanes de tall.
Canvis en el trànsit i la mobilitat urbana
Les obres no només afecten el transport públic. També comporten restriccions per al vehicle privat, amb desviaments a la Diagonal i limitacions d’accés en alguns trams.
A més, es modifiquen recorreguts de línies d’autobús i es talla el carril bici en alguns punts, amb nous itineraris alternatius. Una de les novetats destacades és que, de manera excepcional, els autobusos circularan per sobre de la plataforma del tramvia en alguns carrers, una solució ja habitual en altres ciutats europees però poc freqüent a l’Estat.
Una transformació estratègica fins al 2027
L’actuació, amb una inversió de més de 32 milions d’euros, inclou el canvi de traçat de les vies entre Badajoz i Bilbao i el desdoblament d’un tram de via única, fet que permetrà millorar la capacitat i la fiabilitat del servei.
Els treballs formen part de la gran reforma de la Gran Via entre Glòries i el Poblenou, que preveu més espai per a vianants, carrils bici i transport públic. A partir del 14 de setembre, es recuperarà parcialment la circulació, però les obres continuaran i mantindran afectacions fins a la primavera del 2027, quan es completarà la fase final del projecte.
Verdaguer (L4) tanca tot l’estiu
L’estació de Verdaguer de la L4 quedarà fora de servei durant vuit setmanes, del 6 de juliol al 30 d’agost, a causa d’unes obres que afecten l’intercanviador amb la L5.
Durant aquest període, els trens de la línia continuaran circulant amb normalitat, però no s’aturaran en aquesta estació, una de les més utilitzades del centre de Barcelona.
Els treballs inclouen el recreixement dels andanes, l’ampliació de les escales fixes i modificacions estructurals al vestíbul. També s’està adaptant el passadís de correspondència amb la L5 i es preparen els espais per instal·lar nous ascensors i escales mecàniques.