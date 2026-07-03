Les germanes de Jonathan Andic declaren als jutjats de Martorell
- Continuen els interrogatoris per esclarir la mort del fundador de Mango
- Aquest divendres declaren les germanes de l’únic investigat, que li mostren suport
Les dues germanes de Jonathan Andic, Sara i Judith, declaren aquest divendres als jutjats de Martorell en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango. Segons ha pogut saber TVE, totes dues han expressat un suport total al seu germà, en la mateixa línia que ja van manifestar en les seves declaracions prèvies davant dels Mossos d’Esquadra.
“⚖️ Declaren les dues germanes en el judici a Jonathan Andic per la mort del fundador de Mango.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 3, 2026
🎙️ Informa @franc_recio | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/jAVWTpYUpj“
Testimonis sobre l’àmbit familiar
Les compareixences d'aquest divendres se centren en les relacions familiars, especialment entre pare i fill. Les declarants han assenyalat que la relació entre tots els membres de la família era bona, sense conflictes destacats, i han aportat la seva versió sobre el funcionament intern del nucli familiar.
El pes del testament
Un dels punts clau de la declaració ha estat el testament i la seva gestió. Les germanes han aportat informació sobre aquest aspecte, que forma part de les línies d’investigació per aclarir les circumstàncies de la mort del fundador de la companyia.
Continua la investigació
El cas continua en fase d’instrucció i els interrogatoris se succeeixen per esclarir els fets. La declaració d’un psiquiatre que va atendre Jonathan Andic i el seu pare també s’ha produït en aquesta mateixa jornada.