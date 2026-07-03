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Les notícies de RTVE Catalunya

Les germanes de Jonathan Andic declaren als jutjats de Martorell

  • Continuen els interrogatoris per esclarir la mort del fundador de Mango
  • Aquest divendres declaren les germanes de l’únic investigat, que li mostren suport
Les germanes de Jonathan Andic, Judith i Sarah Andic, a la seva arribada al Jutjat Nº5 Martorell,
Les germanes de Jonathan Andic, Judith i Sarah Andic, a la seva arribada al Jutjat Nº5 Martorell, David Zorrakino David Zorrakino / Europa Press
Beatriz Gálvez | Carol Espona | Isabel Palacios

Les dues germanes de Jonathan Andic, Sara i Judith, declaren aquest divendres als jutjats de Martorell en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango. Segons ha pogut saber TVE, totes dues han expressat un suport total al seu germà, en la mateixa línia que ja van manifestar en les seves declaracions prèvies davant dels Mossos d’Esquadra.

Testimonis sobre l’àmbit familiar

Les compareixences d'aquest divendres se centren en les relacions familiars, especialment entre pare i fill. Les declarants han assenyalat que la relació entre tots els membres de la família era bona, sense conflictes destacats, i han aportat la seva versió sobre el funcionament intern del nucli familiar.

El pes del testament

Un dels punts clau de la declaració ha estat el testament i la seva gestió. Les germanes han aportat informació sobre aquest aspecte, que forma part de les línies d’investigació per aclarir les circumstàncies de la mort del fundador de la companyia.

Continua la investigació

El cas continua en fase d’instrucció i els interrogatoris se succeeixen per esclarir els fets. La declaració d’un psiquiatre que va atendre Jonathan Andic i el seu pare també s’ha produït en aquesta mateixa jornada.

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