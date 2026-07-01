Almenys 35 persones ferides, quatre en estat crític, en un xoc d'autobús contra un edifici a Lleida
- Hi ha 4 persones en estat crític i sis en estat menys greu, mentre Emergències activa un ampli dispositiu
Almenys 35 persones han resultat ferides aquest dimecres al matí en un accident d'autobús a Lleida, després que el vehicle hagi xocat contra la façana d’un edifici a la Rambla Ferran. D'aquests passatgers, 12 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova, entre els quals hi ha quatre ferits crítics, sis en estat menys greu i 25 persones han sortit pel seu propi peu. La resta d’afectats han estat atesos al lloc dels fets.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís a les 7.16 hores, moment en què s’ha activat un ampli dispositiu amb 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat i múltiples unitats sanitàries. En total, s’han mobilitzat 12 unitats d’emergències i un equip de psicòlegs per atendre els afectats.
Balanç de ferits
A més dels ferits més greus, hi ha 25 passatgers que han pogut sortir pel seu propi peu, segons les primeres informacions. El balanç és provisional i podria variar a mesura que avanci la investigació.
Circumstàncies de l'accident
L’autobús cobria la ruta entre Lleida i la Granja d’Escarp i acabava de sortir de l’estació d’autobusos quan ha tingut l’accident a l’altura del número 11 de la Rambla Ferran. De moment, es desconeixen les causes del xoc.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha posat en contacte amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per conèixer les darreres informacions sobre l'accident i ha desitjat una ràpida recuperació als ferits. En un missatge a la xarxa social X, el president ha expressat el seu suport a afectats i familiars i ha agraït també la feina als equips d'emergència que hi estan treballant.
“Acabo de parlar amb l’alcalde @flarrosa per conèixer les darreres informacions sobre l’accident d’un autocar a Lleida.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 1, 2026
Desitjo una ràpida recuperació a totes les persones ferides. Tot el suport als afectats i als seus familiars.
El meu agraïment als equips d’emergència que hi…“