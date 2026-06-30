Crisi al vi català: el sector planteja arrencar vinyes
- Els viticultors alerten d’un excedent “dramàtic” de raïm i manca de demanda de raïm per part dels cellers
- Unió de pagesos reclama arrencar 10.000 hectàrees i es manifestaran el 10 de juliol a Vilafranca del Penedès
El sector vitivinícola català afronta una situació crítica a les portes de la verema. Unió de Pagesos alerta d’un excedent “dramàtic” de raïm provocat per la recuperació de la producció després de la sequera i la manca de compradors.
Els cellers acumulen estoc per la davallada del consum, fet que ha frenat la compra de nova collita i deixa molts pagesos sense sortida comercial.
Caiguda global del consum de vi i cava
El sindicat atribueix la crisi a una reducció del consum a nivell mundial, especialment en mercats clau com França i Alemanya. A això s’hi sumen factors com el canvi climàtic, els conflictes internacionals i els aranzels dels Estats Units, que impacten directament en les exportacions.
Un exemple clar és la DO Cava, que ha passat de 250 a 190 milions d’ampolles venudes en dos anys, generant un gran excedent de matèria primera.
Contractes en risc i pagesos desemparats
Segons denuncia el sindicat, molts cellers no estan signant contractes o redueixen les comandes habituals. Això deixa els viticultors en una situació d’incertesa total amb el raïm ja madur.
En zones com la DOQ Priorat, alguns productors només vendran la meitat que l’any anterior. El preu del vi fora de denominacions d’origen, situat al voltant de 0,40 €/litre, dificulta encara més la competitivitat.
Proposta: arrencada social de vinyes i altres mesures
Per equilibrar l’oferta i la demanda, Unió de Pagesos proposa una arrencada social massiva que podria afectar almenys 10.000 de les 55.000 hectàrees de vinya de Catalunya.
També reclamen altres mesures com la verema en verd, la destil·lació de crisi i ajudes públiques. El sindicat demana a la Generalitat que assumeixi les indemnitzacions per als agricultors afectats.
Mobilització al Penedès el 10 de juliol
Davant la manca d’acords imminents, el sindicat manté la convocatòria d’una marxa lenta de tractors el 10 de juliol entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia.
La protesta vol pressionar la Generalitat i les patronals perquè prenguin mesures urgents per salvar el sector en un moment clau de la campanya.