Comença el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la covid a policies nacionals i guàrdies civils
- L'Audiència de Barcelona jutja aquest dimarts als exresponsables de Salut per una presumpta prevaricació en la gestió de la campanya de vacunació contra la covid
- La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació i sosté que els acusats van discriminar els cossos policials estatals respecte dels Mossos i les policies locals
L'Audiència de Barcelona dona el tret de sortida al judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per la presumpta discriminació en la vacunació contra la covid-19 dels agents del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya. La causa, que s'allargarà fins al 15 de juliol, també asseu al banc dels acusats l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.
La Fiscalia els atribueix un delicte de prevaricació administrativa i reclama per a tots quatre 12 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic. Per la seva banda, les acusacions particulars exercides pels sindicats policials JUPOL i JUCIL demanen penes més severes, amb tres anys de presó, 15 anys d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros.
Una decisió sota sospita
El cas té l'origen en les denúncies presentades per aquests sindicals policials de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que van denunciar un tracte desigual en la vacunació dels policies estatals respecte dels Mossos d'Esquadra i les policies locals durant la primavera del 2021.
Segons la Fiscalia, després que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut acordés prioritzar la vacunació dels cossos policials amb AstraZeneca, el Departament de Salut hauria decidit, el 24 de març del 2021, aturar la immunització dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i donar prioritat a la població d'entre 60 i 65 anys.
El Ministeri de Sanitat sosté que aquesta decisió es va prendre quan només el 2,8% dels guàrdies civils i el 3,6% dels policies nacionals destinats a Catalunya havien rebut la vacuna, mentre que la cobertura superava el 77% entre els Mossos d'Esquadra i era també majoritària entre les policies locals i els bombers.
Entre les proves destacades per la Fiscalia figura un missatge intern atribuït a una assessora de l'exconsellera Alba Vergés en què s'afirma: "La consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ho podrem argumentar. Ho hauríem de parar".
Les defenses apel·len als criteris sanitaris
Durant la instrucció, Alba Vergés va defensar que totes les decisions es van adoptar d'acord amb criteris tècnics i sanitaris, en un context de disponibilitat limitada de vacunes i seguint les directrius del Consell Interterritorial. L'exconsellera va assegurar que Salut havia de decidir entre prioritzar la vacunació per franges d'edat o mantenir la dels col·lectius essencials.
En la mateixa línia, les defenses dels excàrrecs neguen qualsevol actuació arbitrària i sostenen que les decisions van ser col·legiades i justificades per l'evolució de la campanya de vacunació i els canvis en les recomanacions sobre la vacuna d'AstraZeneca.
Del TSJC al judici oral
La controvèrsia va arribar als tribunals després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés, com a mesura cautelar, que la Generalitat vacunés de manera immediata els agents dels cossos policials estatals fins a equiparar el percentatge d'immunització amb el dels Mossos d'Esquadra. En compliment d'aquesta resolució, el 10 de maig del 2021 es van vacunar 4.806 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
El judici arrenca aquest dimarts amb la resolució de les qüestions prèvies. Les sessions continuaran els dies 1, 6 i 7 de juliol amb la declaració dels testimonis, mentre que a partir del 10 de juliol està previst que compareguin els acusats. Si es compleix el calendari previst, la vista quedarà vista per a sentència el pròxim 15 de juliol.