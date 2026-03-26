Barcelona transforma el migdia escolar per millorar l'atenció en l'alumnat
- L'objectiu és aconseguir que la franja horària del menjador sigui més educativa i inclusiva
- Es reforça la formació dels monitors i es posa més atenció als alumnes amb necessitats
Barcelona busca trencar amb la concepció tradicional del menjador amb el Pla de Millora del Temps Educatiu de Migdia, impulsat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Un projecte que pretén que la franja horària del menjador sigui més educativa i inclusiva.
El migdia representa un terç de la jornada que els alumnes passen a l'escola i, per això, volen que es converteixi en un complement de temps educatiu i d'aprenentatge, com suposa la resta de la jornada escolar. Un espai on els docents i l'equip de monitors impulsin el benestar físic, emocional i social dels alumnes. Una mirada pedagògica i inclusiva que garanteixi l'atenció a tot l'alumnat.
Més inclusió i suport a l'alumnat
El pla reforça especialment l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. En aquest sentit, s'incrementen les hores de monitors que donen suport, que han passat de 760 a 1.444 en un any i que, a més, comporta una distribució més equitativa entre els centres.
En la mateixa línia, s'aconsegueix una millora en la coordinació entre equips docents, monitors i professionals especialitzats, com psicopedagogs o fisioterapeutes, per garantir una atenció més integral.
Formació i nou rol dels monitors
Una de les claus del projecte es bassa en la formació del personal de menjador. El nou model aposta per dotar els monitors d'eines pedagògiques i d'inclusió, ampliant el seu rol més enllà de la vigilància, assumint funcions de dinamització educativa i de coordinació amb el professorat.
Modificacions en els espais
Les millores no es veuran reflectides només en l'equip de monitors, sino també en la renovació dels espais dels menjadors escolars per fer-los més agradables, funcionals i insonoritzats. Fins ara, 11 escoles ja gaudeixen d'aquesta reforma acústica i lumínica amb nou mobiliari i distribució: llums LED, mobiliari adaptat, vaixella domèstica en substitució del plàstic i noves mesures de sostenibilitat.
Inversió
L'actuació ja realitzada ha suposat una inversió total de 954.500€ i pel que queda de 2026 es destinaran 980.000€ més per als 12 menjadors de les escoles que falten. El pla vol ser progressiu amb la finalitat d'arribar a tots els centres públics de la ciutat i consolidar el migdia com un espai educatiu de qualitat.