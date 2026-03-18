El cribratge de càncer de còlon a Barcelona detecta 1.900 tumors en 15 anys
- Si es detecta a temps, hi ha moltes probabilitats de curació, però només hi participa el 50% de la població
- El programa es dirigeix a persones d'entre 50 i 69 anys tot i que està pendent d'ampliar-se fins als 74
Quan arriba la carta per participar en el programa de cribratge de càncer de còlon, molts ciutadans es troben davant d'una decisió aparentment senzilla: fer-se la prova o deixar-la oblidada en un calaix. Aquesta elecció, però, pot ser clau.
El càncer colorectal és el més comú entre homes i dones i, detectat a temps, té altes probabilitats de curació.
En els darrers 15 anys, s'han detectat gairebé 1.900 tumors i més de 21.500 lesions premalignes, que s’han pogut extirpar abans d'evolucionar en càncer.
En què consisteix la prova?
El cribratge de càncer colorectal es basa en una prova senzilla que es fa a casa cada dos anys. Consisteix a analitzar si hi ha restes de sang oculta a les deposicions, un possible senyal d'alerta.
Un resultat positiu no implica necessàriament un càncer. En molts casos, es tracta de pòlips benignes o altres lesions.
Si cal, es fa una colonoscòpia, que permet confirmar el diagnòstic i, en molts casos, extirpar els pòlips abans que esdevinguin tumors.
Participació estancada i desigualtats socials
En total, s'han enviat més de 2,5 milions de cartes a persones d’entre 50 i 69 anys per convidar-les. Només la meitat de la població hi respon. Les guies europees recomanen arribar al 65% de participació.
Segons la coordinadora del programa a l'Hospital del Mar, Andrea Burón, l’augment demogràfic farà créixer un 30% la població convidada en els pròxims anys. A més a més, el programa preveu ampliar el rang d'edat fins als 74 anys de manera progressiva.
Els experts alerten que la baixa participació està relacionada amb factors socioeconòmics. Als barris amb menys recursos, la implicació és menor, sovint per qüestions de prioritats, accés o hàbits d’ús del sistema sanitari.
En la mateixa línia, el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, defensa que cal reforçar la conscienciació: "Hem de fer un esforç per arribar a aquells que mai s’han fet la prova".