Almenys 15 ferits per l'impacte d'un mur contra un tren amb passatge a Gelida
- El SEM atén almenys 15 persones afectades i activa 11 ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers
- Protecció Civil posa en alerta el pla Ferrocat
Un tren amb passatge de la línia R4 de Rodalies ha xocat aquest dimarts amb un mur de contenció que s’ha desprès i ha caigut sobre la via entre les estacions de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès almenys 15 persones afectades i ha activat fins a 11 ambulàncies. Una desena de dotacions dels Bombers ha treballat a la zona per assistir els passatgers i garantir la seguretat a l’entorn de la via: comprovar l'estructura afectada i retirar possibles elements inestables.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 28 trucades relacionades amb l'incident i Protecció Civil ha posat en alerta el pla Ferrocat, el protocol d’emergències per accidents ferroviaris.
A hores d’ara, es desconeixen les causes del despreniment del mur i l’impacte exacte sobre el comboi, mentre els equips tècnics continuen treballant per aclarir els fets i restablir la normalitat.
Les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es desplacen al lloc de l'accident per seguir l'evolució de l'accident, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.