Almenys 15 ferits per l'impacte d'un mur contra un tren amb passatge a Gelida

  • El SEM atén almenys 15 persones afectades i activa 11 ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers
  • Protecció Civil posa en alerta el pla Ferrocat
Tren de Rodalies
Yael Carrasco

Un tren amb passatge de la línia R4 de Rodalies ha xocat aquest dimarts amb un mur de contenció que s’ha desprès i ha caigut sobre la via entre les estacions de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès almenys 15 persones afectades i ha activat fins a 11 ambulàncies. Una desena de dotacions dels Bombers ha treballat a la zona per assistir els passatgers i garantir la seguretat a l’entorn de la via: comprovar l'estructura afectada i retirar possibles elements inestables.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 28 trucades relacionades amb l'incident i Protecció Civil ha posat en alerta el pla Ferrocat, el protocol d’emergències per accidents ferroviaris.

A hores d’ara, es desconeixen les causes del despreniment del mur i l’impacte exacte sobre el comboi, mentre els equips tècnics continuen treballant per aclarir els fets i restablir la normalitat.

Les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es desplacen al lloc de l'accident per seguir l'evolució de l'accident, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

