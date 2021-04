CEOE : "Es momento de crear empleo, no de subir el SMI"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que el diálogo social está “vivo”: “Siempre ha estado vivo, la prueba son los más de 10 acuerdos en un año, acuerdos muy importantes”. “Europa no pide una reforma laboral, nos pide que hablemos de políticas de empleo”, ha sostenido en 24 horas de RNE, donde se ha mostrado dispuesto a hablar de “estos temas” y no de “otros que son más ideológicos”.

Sobre el salario mínimo interprofesional, ha comentado que “no toca, no que no haya que hacerlo en un futuro”. “Las empresas tienen que subirlo, pero las administraciones, en los contratos públicos, no incrementan esas cantidades para que se pueda pagar a los trabajadores”, ha denunciado. El presidente de la CEOE ha considerado que, con las alarmantes cifras de paro, “no es momento” de hablar del aumento del SMI y sí de generar empleo. También ha negado que sea “el momento de subir impuestos” y ha apuntado que con el impuesto de sucesiones “no se recauda nada”: “Son impuestos ideológicos y teóricos”.

“El objetivo real de España es doblegar la enfermedad”, ha mantenido para explicar que la patronal “volverá a plantear que los ERTE se extiendan hasta diciembre”, pero condicionado siempre a un “depende”. “El objetivo es la salud y la vacunación, porque si somos capaces de doblegar la pandemia generaremos empleo”, ha puntualizado.

En cuanto a las pensiones, Garamendi ha puesto sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo, ha preferido no hacerlo “de forma prematura” y ha lamentado que el ministro “anuncia cosas antes de contarlas donde las debe contar”: “Si el objetivo es que la gente se jubile a los 68 años que nos los digan ya”.