Onades Inclusives, la iniciativa de Vilanova i la Geltrú que fa la platja accessible a tothom
- L’Associació SUPerando ajuda persones en risc d'exclusió social a accedir a esports aqüàtics
- El micropoble de Copons que vol recuperar el comerç local a Fes-me viral
La platja és un dels llocs d’oci més universals. És gratuïta, compta amb serveis i és un espai que, en definitiva, la població ha fet molt seu. Tot i així, és justament un dels llocs menys accessibles per a la gent amb algun tipus de discapacitat física o cognitiva, que sovint troben problemes, fins i tot, per accedir-hi.
La inclusió als esports aqüàtics
L’Associació SUPerando va néixer amb l'objectiu d'ajudar tothom a accedir a la platja i que també practiquin esports aquàtics. A través de la iniciativa Onades Inclusives, organitza cursos de surf i pàdel surf adaptats per a persones amb necessitats especials: discapacitats físiques, cognitives o col·lectius en risc d’exclusió social. "No només aporta el benefici físic de fer esport, sinó que també millora la socialització i l’autoestima d’aquestes persones, ja que es veuen capaces de fer aquesta activitat", explica a Fes-me viral Víctor Alias, president d’aquesta organització sense ànim de lucre.
Creixement i evolució de la iniciativa
L'origen de SUPerando es remunta al 2015, quan l'associació va començar a fer activitats per a persones amb autisme, però aviat van obrir el ventall. Des d’aleshores han tingut participants de diverses edats, des d’infants fins a persones de la tercera edat, i amb diferents necessitats. Avui en dia, organitzen unes 50 activitats anuals.
Els voluntaris de l'organització treballen els caps de setmana, des de Setmana Santa fins l'octubre, i ofereixen activitats a diferents platges. L’associació està situada a Vilanova i la Geltrú, però també formen part de taules d’inclusió social de Salou i del Vendrell.
“El mar és per a tothom“
Per tal d’ajudar els participants din de l'aigua, es necessita un equip de suport que garanteixi la seguretat i l'acompanyament emocional. És per això que l'associació fa una crida per sumar nous voluntaris que vulguin viure l'experiència. El president de SUPerando, Víctor Alias, demana aquesta ajuda voluntària per poder continuar oferint els seus serveis: "El mar és per a tothom."
Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Fundació Pinnae, així com d’altres entitats i donacions, el projecte Onades Inclusives pot seguir ajudant a millorar el benestar i la inclusió social perquè les platges siguin per a tothom.