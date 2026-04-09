Carlos García Miranda: "Lo de Rosalía es una mercantilización absoluta de la fe"

Dios se ha convertido en un contenido rentable para las redes sociales. La compra de biblias ha aumentado entre los jóvenes. Pero, ¿podemos decir que Dios es viral? Desde el Lux de Rosalía, a la superficialidad que influencers derrochan en sus cuentas al hablar de su nuevo modelito para ir a ver la procesión de turno. En el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías charla sobre este fenómeno con el guionista y escritor Carlos García Miranda, que ha escrito sobre el tema en su columna Rezar da likes.

Para García Miranda, la moda de Dios en las redes tiene más que ver con una transformación del narcisismo que con un aumento de fe. Es cierto que, como se recogia en su columna, según el CIS, en 2009 solo un 9% de los menores de 29 años se consideraba católico practicante, frente al 15% que lo hace en 2025. Esto indica una subida de hasta seis puntos en la generación Z. Pero, ¿qué hay detrás de estos datos?

Los nuevos rebeldes que compran la Biblia Como apunta en su artículo, la religiosidad de la marquesa de Griñón ha pasado de meme a referencia espiritual, ¿pero a qué es debido? "El aumento de esta nueva comunidad de feligreses tiene más de rebeldía adolescente clásica que de otra cosa. También hay un tema de estatus, la espiritualidad está más asociada a tener más dinero. La gente con más pasta siempre ha sido mas capillista", apunta. Aunque ante todo, el cree que todo esto tiene que ver con algo más sencillo: "seguir la moda". Para el escritor y periodista no hay mayor detector de falsedad dentro de esta nueva tendencia que el hecho de que la mayoría de los que se han subido al carro "hablan de una relación con Dios de forma individual, nunca desde el prógimo, que es el mensaje principal de la religión", comenta. Se refiere a todos los nuevos influencers que ahora parecen haberse subido al altar de lo espiritual. En este sentido apunta: "A la religión le tengo más respeto que fe. Pero esto se salta tanto la fe, como el respeto, al hacer un poco de circo sobre algo que es sustento de la historia de todo un pueblo". Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Dios es viral, con Carlos García Miranda | 2x06 Escuchar audio

La "luxificación" de Rosalía No lo duda un segundo, para García Miranda la artista catalana tiene un storytelling muy bien montado. "El Lux de Rosalia es una mercalizacion total y absoluta de la fe. Ha pasado de la chupa de cuero en Motomami a recuperar la imagen de orígenes humildes y religión, que ahora vende mucho". “🤔 #Opiniones | Rezar da ‘likes’ https://t.co/t7szvbaYKz Por @CarlosG_Miranda https://t.co/rqx71oX9XC“ — 20minutos.es (@20m) March 24, 2026