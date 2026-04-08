RTVE Play estrena 'La gran redada gitana. Historia de un genocido', en el Día Internacional del Pueblo Gitano
- El documental aborda la persecución y expulsión del pueblo gitano de España en el siglo XVIII
- 12.000 gitanos fueron víctimas. Su historia, en La gran redada gitana, gratis en RTVE Play.
Un año más, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se convierte en una fecha para la memoria, el reconocimiento y la reivindicación. Con motivo de esta conmemoración, RTVE Play estrena el documental Gran redada gitana, una producción que rescata del olvido uno de los episodios más duros y desconocidos de la historia de España.
Dirigido por la sevillana Pilar Távora, el documental aborda la conocida como Gran Redada de 1749, considerada el mayor intento de exterminio del pueblo gitano en el país. A través de una propuesta que combina ficción y documental, la película arroja luz sobre un episodio silenciado durante siglos y reflexiona sobre el racismo que aún persiste. "Es absolutamente necesario que se conozca una etapa histórica, oculta, para exterminar al pueblo gitano”, destacó la directora en Retrato 100x100 feminista.
La Gran Redada de 1749
El 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y con el impulso del Marqués de la Ensenada, se puso en marcha una operación secreta que marcaría la historia del pueblo gitano. Más de 12.000 personas fueron detenidas sin cargos ni juicio, separadas por sexos y sometidas a trabajos forzosos en arsenales, fábricas y minas.
El objetivo era claro: provocar su desaparición como grupo mediante lo que se ha denominado un "exterminio biológico". La redada contó además con el respaldo institucional de la Iglesia de la época, lo que permitió incluso detener a quienes buscaban refugio en espacios religiosos.
600 años de pueblo gitano
En 2025 se conmemoró el 600 aniversario de la presencia documentada del pueblo gitano en España, una efeméride que invita a revisar la historia compartida y reconocer la contribución cultural, social y artística del pueblo gitano. En este contexto se enmarca el documental, que apuesta por una mirada propia, contada desde voces gitanas.
"Me conmueve pensar en los hechos, el dolor que produjo, cómo se sobrevivió, los niños, las niñas, las mujeres y hombres que no se reencontraron nunca y que dejaron en nuestra memoria el sabor de la injusticia y una marca que aún perdura", señala Pilar Távora.
A través de testimonios de historiadores, activistas y representantes culturales, la película reconstruye este episodio tres siglos después, denunciando la violencia ejercida y recuperando la memoria de sus víctimas. "Es imprescindible entender que no estamos hablando solo de la historia de los gitanos, sino de la propia historia de España", apuntala directora.
Un proyecto necesario frente al olvido
El documental nace como respuesta a la escasa presencia del pueblo gitano en los medios y a una representación a menudo marcada por estereotipos, con el objetivo de ofrecer un relato más justo y fiel a la historia. Rodado en localizaciones como Osuna, Alcalá de Guadaíra, la Alcazaba de Málaga o las minas de Almadén, combina recreación, testimonios y elementos culturales para conectar pasado y presente.
Disponible en RTVE Play de forma gratuita, el documental, de 1 hora y 20 minutos, narra la historia de este intento de genocidio con la voz en off del actor sevillano José Manuel Seda. No te lo pierdas. El documental está disponible en RTVE Play junto a otros recién llegados como 'Tom Cruise, la última estrella de cine' y 'Jerte; vida salvaje en el valle de los cerezos'.