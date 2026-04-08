RTVE Play estrena 'La gran redada gitana. Historia de un genocido', en el Día Internacional del Pueblo Gitano

Un año más, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se convierte en una fecha para la memoria, el reconocimiento y la reivindicación. Con motivo de esta conmemoración, RTVE Play estrena el documental Gran redada gitana, una producción que rescata del olvido uno de los episodios más duros y desconocidos de la historia de España.

Dirigido por la sevillana Pilar Távora, el documental aborda la conocida como Gran Redada de 1749, considerada el mayor intento de exterminio del pueblo gitano en el país. A través de una propuesta que combina ficción y documental, la película arroja luz sobre un episodio silenciado durante siglos y reflexiona sobre el racismo que aún persiste. "Es absolutamente necesario que se conozca una etapa histórica, oculta, para exterminar al pueblo gitano”, destacó la directora en Retrato 100x100 feminista.

La Gran Redada de 1749 El 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y con el impulso del Marqués de la Ensenada, se puso en marcha una operación secreta que marcaría la historia del pueblo gitano. Más de 12.000 personas fueron detenidas sin cargos ni juicio, separadas por sexos y sometidas a trabajos forzosos en arsenales, fábricas y minas. El objetivo era claro: provocar su desaparición como grupo mediante lo que se ha denominado un "exterminio biológico". La redada contó además con el respaldo institucional de la Iglesia de la época, lo que permitió incluso detener a quienes buscaban refugio en espacios religiosos. Real Orden para la prisión de los gitanos que muestra Pilar Távora en su documental Cedida por Pilar Távora 600 años de pueblo gitano En 2025 se conmemoró el 600 aniversario de la presencia documentada del pueblo gitano en España, una efeméride que invita a revisar la historia compartida y reconocer la contribución cultural, social y artística del pueblo gitano. En este contexto se enmarca el documental, que apuesta por una mirada propia, contada desde voces gitanas. "Me conmueve pensar en los hechos, el dolor que produjo, cómo se sobrevivió, los niños, las niñas, las mujeres y hombres que no se reencontraron nunca y que dejaron en nuestra memoria el sabor de la injusticia y una marca que aún perdura", señala Pilar Távora. Imagen de la película-documental 'La gran redada gitana' A través de testimonios de historiadores, activistas y representantes culturales, la película reconstruye este episodio tres siglos después, denunciando la violencia ejercida y recuperando la memoria de sus víctimas. "Es imprescindible entender que no estamos hablando solo de la historia de los gitanos, sino de la propia historia de España", apuntala directora.