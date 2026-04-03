Viggo Mortensen se enamoró de Ariadna Gil rodando esta película: esta es la historia de 'Appaloosa'

Amistad, celos y poder son los ingredientes de Appaloosa, la película que protagonizan Ed Harris, Viggo Mortensen y Renée Zellweger, y que está ambientada en el medio oeste. Es el año 1882, en Nuevo México; Virgil Cole (Ed Harris) y su socio Everett Hitch (Viggo Mortensen) llegan a Appaloosa con la misión de pacificar la ciudad, de hecho, Cole se convierte en el sheriff de la misma.

Los vecinos de Appaloosa están atemorizados por Randall Bragg (Jeremy Irons), un poderoso y despiadado ranchero que quiere hacerse con el control de las minas.

Renée Zellweger es Allison French Todo cambia con la llegada de Allison French (Renée Zellweger), una atractiva viuda de la que Virgil Cole se enamora perdidamente, y parece que es mutuo aunque hay secretos que van aflorando a medida que avanza la relación. La amistad entre Virgil Cole y Everett Hitch se resiente. La pregunta es si serán capaces de conservar su amistad y apaciguar la ciudad de Appaloosa, que era su objetivo en un principio. Además de ser el protagonista, Ed Harris también dirige esta película. El actor, que ha estado nominado a los Oscar en cuatro ocasiones, es una gran estrella de Hollywood y es conocido también por películas como El show de Truman, Las horas o Pollock. El elenco de Appaloosa incluye a dos ganadores de Oscar: Renée Zellweger y Jeremy Irons, y a dos nominados: Ed Harris y Viggo Mortensen. En un principio, Diane Lane había sido elegida para el papel de Allison French, pero abandonó el proyecto durante la preproducción. 'Appaloosa'

"Mortensen es un hombre de palabra" Cuando comenzó el proyecto de Appaloosa, Viggo Mortensen, que se había comprometido con esta película, tenía varios proyectos en marcha. El rodaje de esta cinta se retrasó, y Mortensen le pidió a Harris que buscase a otro actor para el papel de su socio en la historia. El director entrevistó a veinte actores para este papel pero ninguno cuajo: unos lo rechazaron y otros no eran adecuados. Finalmente, y al no encontrar a nadie, Viggo Mortensen aceptó y Ed Harris puso en valor su gesto. "Dos días antes de empezar el rodaje principal, Viggo apareció en Nuevo México. Estaba listo para empezar. Había investigado sobre la época. Había reflexionado profundamente sobre su personaje. Tenía ideas detalladas sobre su vestuario y sus accesorios. Estaba en excelente forma y de buen humor, y posteriormente interpretó a Everett Hitch a la perfección. Viggo Mortensen es un hombre de palabra".

Encontraron el amor Appaloosa se estrenó en 2008, y en el rodaje también hubo tiempo para el amor. Viggo Mortensen y Ariadna Gil se enamoraron durante estos meses de trabajo, cuando la actriz interpretaba a la amante de Mortensen. Su relación como pareja fuera de las pantallas comenzó en 2009 y ahí siguen. Pero ya habían coincidido antes: Viggo Mortensen y Ariadna Gil se conocieron en 2006 durante el rodaje de la película Alatriste, ahí surgió una relación de amistad con mucha química. Meses después volvieron trabajar juntos en Appaloosa y a partir de ese momento comenzó una relación de amor. Tras conocer a Mortensen, Gil dejó a su marido David Trueba, con quien tiene dos hijos, Violeta y Leo. Mortensen, que tuvo a su hijo Henry con su Exene Cervenka, se mudó entonces a Madrid para vivir con la actriz. 'Appaloosa'

Réplica de las armas Para el rodaje de esta película se necesitaban armas de la época y eso no era fácil. Las escopetas de calibre 8 que quedaban en el mercado eran demasiado antiguas o demasiado valiosas para usarlas en el rodaje de la cinta. El armero Steve Karnes compró tres réplicas de escopetas Colt 1878 y modificó los cañones para que los tres juegos tuvieran un calibre igual al de una escopeta de calibre 8 real. A las tres réplicas se les aplicó un acabado envejecido idéntico para que parecieran viejas y usadas. Por su parte, en la caracterización de los personajes también se quisieron aplicar algunos cambios, aunque finalmente no se llevaron a cabo. Ed Harris tenía la intención de que su personaje tuviera cabello, así que seleccionó una peluca y la probó en pantalla pero después decidió que no la usaría en el rodaje.