García-Castellón decideix arxivar provisionalment la causa del Tsunami Democràtic.

El jutge de l'Audiència Nacional ha acordat arxivar provisionalment la causa del Tsunami Democràtic després que la Sala Penal hagi invalidat totes les diligències que havia fet des del 30 de juliol del 2021. L'arxivament de la causa beneficia les 10 persones que estaven sent investigades per terrorisme, entre les quals hi ha la secretària general d'ERC, Marta Rovira, qui porta instal·lada a Suïssa des del 2018.