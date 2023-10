Polonia apuesta por una balada para Eurovisión Junior 2023. La joven Maja Krzy¿ewska ganó el Szansa Na Sukces-Eurowizja Junior 2023, la preselección polaca para el certamen infantil. De este modo, Maja releva a Laura Bczkiewicz, abanderada polaca en Ereván, para representar a su país el próximo 26 de noviembre en Niza.

Por quinto año consecutivo, Polonia ha vuelto a apostar por esta preselección para seleccionar a su representante en Eurovisión Junior. Las dos primeras ediciones de este certamen musical cosechó las dos, y hasta el momento únicas, victorias de Polonia en el concurso europeo: la de Roksana Wegiel en 2018 y Viki Gabor en 2019.

La joven fue elegida entre los cinco finalistas de la preselección polaca. Maja Krzyewska recibió la puntuación más baja por parte del jurado y la más alta del televoto. En total recibió 8 puntos, lo que le permitió pasar a la fase final del concurso junto Leon que recibió 12. Ambos interpretaron "I Just Need A Friend", la canción elegida internamente por la RTP para representar al país en Niza. Finalmente, fue Maja la ganadora tras haber recibido más votos por parte de los espectadores.

Polonia en Eurovisión Junior

Polonia, junto a Francia, ha ganado el festival de Eurovisión Junior en dos ocasiones, aunque es el único en hacerlo dos veces seguidas. Lo hizo en 2018 con Roksana Wagiel y la canción "Anyone I want to be" y en 2019 con la talentosa Viki Gabor y su "Superhero". Es uno de los miembros fundadores y ha participado nueve veces en total con resultados muy dispares: último clasificado en 2003, penúltimo en 2004, 11º puesto en 2016, octavo lugar en 2017 o subcampeones en 2021 con Sara James... El año pasado, en Ereván 2022, cerraron el top ten con Laura y la balada "To The Moon".