La prueba de inmunidad del quinto programa de El Conquistador ha dado mucho de lo que hablar, no solo por su dureza, sino también por la polémica que protagonizó el equipo Yocahu. Los concursantes se enfrentaron al reto 'Caníbales', en el que tenían que conseguir un mayor peso en carne arrancada con sus propios dientes en un tiempo determinado. Antes de eso, tenían que transportar, también con la boca, un litro de sangre. Raquel Sánchez Silvia y Julian Iantzi lo dejaron bien claro al inicio de la prueba: las manos de los concursantes iban a estar atadas y en ningún caso se podían utilizar, ni para agarrar al cerdo ni tampoco para sujetar la probeta, no podían usarlas para nada.

Los Yocahu iban en cabeza, incluso llegaron a llenar el recipiente con la sangre y los presentadores les dieron el visto bueno para pasar a la siguiente fase de la prueba. Montoya, que estaba justo colocado al lado de la probeta, intentó escupir directamente la sangre que había transportado, en lugar de hacerlo correctamente y pasársela a Cesc Escolá, el capitán de su equipo y el único que lo tenía permitido. Este fue el primer intento de trampa, pero no el único. Montoya, con la intención de asegurarse que la sangre caía en su sitio, intentó agarrar el recipiente con las manos, otra norma que el concursante pasó por alto, con tan mala suerte que tropezó y cayó. La probeta se rompió y la sangre se derramó.

Las mentiras de Montoya

Cuando Raquel y Julian se dieron cuenta les comunicaron que estaban "descalificados". Los concursantes, confundidos, no entendían lo que había ocurrido, pero en las imágenes se ve cómo Cesc, primero intenta frenar a su compañero para que este le pasara la sangre. Algo totalmente innecesario, ya que el recipiente ya estaba lleno. Después se aprecia cómo Montoya intenta torpemente agarrar la probeta y tropieza. Intenta sujetarla para que no se caiga, pero no lo puede evitar. Al escuchar a Raquel darles el visto bueno, deja que se terrmine de derramar y, sin decir nada, echa a correr. Como si nada hubiera pasado.

01.03 min Polémica con los Yocahu, ¿quién tiro la probeta?

Los Yocahu no pudieron revertir la situación, aunque lo intentaron. "¡Nos han empujado todos!", empezaron a decir. "¿Quién la ha tirado? Igual ha sido alguno del equipo contrario", se preguntaron. Algunos, incluso, hablaron de "trampas". Montoya no entonó el mea culpa entonces. Spoiler: tampoco lo hizo después, ni siquiera cuando uno de sus compañeros le señaló directamente y Raquel Sánchez Silva les contó que la acusación era cierta. "A mi me han empujado y yo he visto la probeta en mi cara", aseguró Montoya. "Yo la he visto moverse, es verdad, tenía las manos así (levantadas) porque se caía, pero yo no la he tirado. Yo la he visto tambalear y mi intención ha sido intentar ponerla. Si con eso se ha caído, que no creo, seré yo el culpable", añadió. Mentira tras mentira.

El equipo intentó en todo momento quitarle hierro al asunto, parecía que no querían saber quién había sido el culpable, quizás para no crear tensión. "Un Yocahu ha usado las manos y ha tirado la probeta. El que lo ha hecho lo sabe y de sobra", insistió Raquel Sánchez Silva.